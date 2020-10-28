Команда проекта «Академия Звука» открыла дополнительный конкурсный отбор в Нижнем Новгороде

Всероссийский проект «Академия звука» объявил дополнительный конкурсный отбор. Для участия необходимо выложить на своей странице ВКонтакте видеоролик с живым исполнением авторской песни с хэштегом #АкадемияЗвука.

Голосование за победителей пройдет в три этапа. Лонглист номинации составят эксперты под руководством музыканта и продюсера Андрея Рыжкова. Список из 9 финалистов на основе лонглиста составит жюри. Победители будут выбраны и объявлены в результате открытого голосования пользователями социальной сети ВКонтакте.

«Я уже участвовал в подобных резиденциях — это был Ural Music Camp. Там я понял, насколько ценными могут оказаться эти кэмпы и этот опыт. Особенно здорово то, что эта резиденция проходит у меня в городе, в Нижнем Новгороде.



Для меня, наверно, это особенно ценный опыт, потому что это не какое-то волшебное место, где творится музыка , а это именно мой город, в котором я могу делать вот такие вот большие вещи вместе с экспертами», — поделился Максим Хрыщев, конкурсант из Нижнего, прошедший отбор в проект.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.