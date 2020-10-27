Яндекс.Маркет представил тренды онлайн-торговли в Нижнем Новгороде

Яндекс.Маркет — сервис для выбора и покупок товаров, где пользователи могут сравнивать товары по параметрам и ценам, изучать отзывы и обзоры, задавать вопросы другим посетителям сайта и производителям.

Исследования показали, что Россия находится в числе лидеров по темпам роста онлайн торговли, а число онлайн покупок увеличилось на 45 % с 2019 года, кроме того, число онлайн покупателей утроилось за последние 6 лет. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в онлайн шоппинг — заметно увеличилась частота покупок в категориях "продукты питания" и "средства личной гигиены", но замечается снижение суммы среднего чека в категориях повседневных товаров.

Значительные изменения произошли на онлайн рынке товаров и в Нижнем Новгороде — в этом году в столице Приволжья впервые в интернете стали чаще заказывать одежду, чем гаджеты. Среди категорий для онлайн покупок выросла популярность продуктов питания — нижегородцы чаще, чем в среднем россияне готовы покупать продукты онлайн — 88% участников.

В этом году нижегородцы отметили, что оптимальный срок ожидания доставки из интернет–магазина — 3 дня, в 2019 году было 4. По сравнению с прошлым годом жители города стали чаще делать онлайн покупки со смартфона, в этом году это 41%, в прошлом году показатель был 31%. Нижегородцы предпочитают местных продавцов — их любят за быструю доставку, качество возврата и удобное расположение пунктов самовывоза.

«У Приволжья очень выгодное географическое расположение, что создает благоприятные условия для развития инфраструктуры. Сейчас уже больше половины нижегородцев делают онлайн покупки — это достаточно высокий показатель среди всех российских городов», — прокомментировал результаты исследования руководитель отдела маркетинговых исследований Яндекс.Маркета Кирилл Шпара.

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Фото: pexels.