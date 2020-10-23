Представлена предварительная программа празднования 800-летия Нижнего

В 2021 году на юбилее города нижегородцев ждет масштабное шоу на стадионе, множество фестивалей и других событий, подготовленных специально к 800-летию Нижнего.

«Часть запланированных событий проходит ежегодно. Это и «Ночь музеев», и вручение премии «Инновация», и фестивали «Высота» и «Ботаника», и Приволжская фиеста, и Горьковская елка, и Библионочь. Однако все они в следующем году приобретут «окрас» 800-летия и станут более масштабными», — прокомментировал директор департамента культуры Роман Беагон.

Некоторые мероприятия разрабатывают специально для празднования юбилея города — фестиваль музыкантов, общегородской флешмоб, всероссийская конференция, «кинотеатр на колесах» и многое другое.

Директор «Центра 800» Софья Юдина сообщила, что окончательную программу празднования представят в начале декабря — есть опасения по поводу того, что мероприятия, запланированные на начало 2021 года, могут быть отменены из-за пандемии COVID–19.

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Фото: Никита Духник.