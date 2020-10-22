На Нижегородской ярмарке открылась выставка «Модные сезоны»

Идеальное украшение помогут подобрать представители более 40 компаний из Москвы, Нижнего Новгорода, Костромы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Пензы, республики Саха (Якутия), Татарстана и Дагестана.

Производители представят ювелирные и интерьерные украшения, художественное стекло, керамику, столовые приборы, часы с драгоценными камнями, хрусталь и другие товары.

Организаторы просят соблюдать безопасную дистанцию и находится в пространстве в защитной маске .

Время работы выставки: 22-24 октября — с 10:00 до 19:00, 25 октября — с 10:00 до 15:00.

Вход свободный.