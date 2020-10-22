На Нижегородской ярмарке открылась выставка «Модные сезоны»

С 22 по 25 октября в первом павильоне Нижегородской ярмарки пройдет выставка авторских ювелирных украшений — «Модные сезоны».
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С 22 по 25 октября в первом павильоне Нижегородской ярмарки пройдет выставка авторских ювелирных украшений — «Модные сезоны».
Идеальное украшение помогут подобрать представители более 40 компаний из Москвы, Нижнего Новгорода, Костромы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Пензы, республики Саха (Якутия), Татарстана и Дагестана.
Производители представят ювелирные и интерьерные украшения, художественное стекло, керамику, столовые приборы, часы с драгоценными камнями, хрусталь и другие товары.
Организаторы просят соблюдать безопасную дистанцию и находится в пространстве в защитной маске .
Время работы выставки: 22-24 октября — с 10:00 до 19:00, 25 октября — с 10:00 до 15:00.
Вход свободный.
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