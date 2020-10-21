В баре ÖÖ пройдет паблик-ток про нижегородских инфлюенсеров

К обсуждению присоединятся нижегородские блогеры — Дима Четыре, Анна Мартин, Александр Карпюк, Дарья Леушина и Ольга Марк, а зрители смогут задать им вопросы в дружеской обстановке.

Всех этих людей объединяют не только известные всему городу проекты, но и значительные аудитории в инстаграме. Ребята расскажут, как им удалось собрать большое количество подписчиков в небольшом городе, что им помогает продвигать свои проекты и сколько времени приходится тратить на ведение Instagram. Что привлекает людей собраться вокруг одного человека, публикующего контент в социальных сетях — обсудят на паблик-токе под звон бокалов.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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Фото: https://vk.com/takmozhno_alko.