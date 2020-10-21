В баре ÖÖ пройдет паблик-ток про нижегородских инфлюенсеров

22 октября в 19:00 студия образовательных проектов #такможно совместно с ÖÖSEL Bar проведут паблик-ток про инстаграм. Нижегородские инфлюенсеры расскажут, как все начиналось, как привлечь аудиторию и какова обратная сторона блогерской жизни.
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К обсуждению присоединятся нижегородские блогеры — Дима Четыре, Анна Мартин, Александр Карпюк, Дарья Леушина и Ольга Марк, а зрители смогут задать им вопросы в дружеской обстановке.
Всех этих людей объединяют не только известные всему городу проекты, но и значительные аудитории в инстаграме. Ребята расскажут, как им удалось собрать большое количество подписчиков в небольшом городе, что им помогает продвигать свои проекты и сколько времени приходится тратить на ведение Instagram. Что привлекает людей собраться вокруг одного человека, публикующего контент в социальных сетях — обсудят на паблик-токе под звон бокалов.
Билеты можно приобрести по ссылке.
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Фото: https://vk.com/takmozhno_alko.
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