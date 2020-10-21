В Нижнем пройдет гастрономический онлайн-фестиваль «Самокат Бистро»

С 20 октября по 10 ноября шеф-повара из разных городов России поделятся рецептами блюд на главной странице приложения «Самокат» — нижегородцы смогут приготовить ресторанные блюда у себя на кухне.
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С 20 октября по 10 ноября шеф-повара из разных городов России поделятся рецептами блюд на главной странице приложения «Самокат» — нижегородцы смогут приготовить ресторанные блюда у себя на кухне.
Сервис экспресс-доставки «Самокат» совместно с шеф-поварами из 14 популярных заведений Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани запускают онлайн-фестиваль. На главной странице приложения появятся рецепты блюд — гастрономическими секретами поделятся нижегородские Onne, «Цейлон» и «Юла».
Нижегородцы смогут приготовить блюда в домашних условиях, а необходимые продукты доставят курьеры «Самоката» за 15-30 минут. Каждый рецепт будет сопровождать: иллюстрированный способ приготовления, подборка необходимых продуктов, а также рассказ о ресторане, его команде и истории самого блюда.
«Мы хотим дать людям возможность познакомиться с гастрономической культурой своего и других городов», — отмечает Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса «Самокат».
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Фото: Instagram «Самоката».
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