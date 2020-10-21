В Нижнем пройдет гастрономический онлайн-фестиваль «Самокат Бистро»

Сервис экспресс-доставки «Самокат» совместно с шеф-поварами из 14 популярных заведений Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани запускают онлайн-фестиваль. На главной странице приложения появятся рецепты блюд — гастрономическими секретами поделятся нижегородские Onne, «Цейлон» и «Юла».

Нижегородцы смогут приготовить блюда в домашних условиях, а необходимые продукты доставят курьеры «Самоката» за 15-30 минут. Каждый рецепт будет сопровождать: иллюстрированный способ приготовления, подборка необходимых продуктов, а также рассказ о ресторане, его команде и истории самого блюда.

«Мы хотим дать людям возможность познакомиться с гастрономической культурой своего и других городов», — отмечает Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса «Самокат».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: Instagram «Самоката».