В Арсенале выберут финалистов литературной премии «Волга/НОС»

Премия «НОС» создана для поддержки современной русской литературы, а главной ее особенностью является открытость в принятии решений. 24 октября в Арсенале пройдут публичные дебаты о современной русской словесности и обществе, где жюри выберет финалистов литературной премии «Волга/НОС».

В состав жюри нижегородского филиала премии вошли литературные эксперты, философы и культурологи — председатель жюри Игорь Кобылин — философ, историк культуры; Полина Бояркина — филолог, главный редактор онлайн-журнала «Прочтение»; Валентина Горшкова — радиоведущая, книжный обозреватель; Полина Иванова — городской исследователь, участница арх-группы Podelniki; Вадим Михайлин — филолог, культуролог, переводчик.

Онлайн–трансляция пройдет в 18:00 на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова и на сайте Арсенала.

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Фото: архив пресс-служб.