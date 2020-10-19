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Чкаловскую лестницу восстановят к 800-летию Нижнего Новгорода.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект развития Чкаловской лестницы на своей странице в Instagram — ее полностью отреставрируют в рамках проекта #символы800. Работы по благоустройству стартовали в начале октября и завершатся к лету следующего года.

 

Монументальное сооружение города — узнаваемую «восьмерку» — включили в проект по реставрации главных локаций города #Символы800. 

На верхних пролетах лестницы появятся ступени 1940-х годов, которые нашли во время исследования объекта — они станут своеобразным музеем исторического покрытия лестницы. Цвета сооружения приобретут исторический облик — станут терракотовыми, а барельефы, детали и накрывочные панели — светло-серыми. Ограждения, поврежденные ступени и металлические элементы лестницы отреставрируют и частично заменят на новые.  Кроме того, установят новое наружное освещение с несколькими режимами подсветки. 

«Свет станет более мягким и будет гармонично вписывать Чкаловскую лестницу в окружающую обстановку», — прокомментировал Глеб Никитин.


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Фото: сайт https://nizhny800.ru/.

 

Анна Ефимычева,
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