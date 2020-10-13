Нижегородская Вышка организовала экспедицию Postventure

Сотрудники НИУ ВШЭ–Нижний Новгород организовали уникальную экспедицию Postventure, в ходе которой опробовали традиционные виды почтовой связи, воссоздали экзотические и даже изобрели новые. Послания отправили 40 разными способами. На каждом этапе участники пробовали разные виды почтового сообщения.

Приключение стартовало в Москве 12 сентября и прошло по знаковым туристическим местам Приморского края. В московском метро команда попробовала подземную почту, которая действительно существовала во время Великой отечественной войны, но в этот раз послания не носили пешком по тоннелям, а прокатили в вагоне метро. Среди способов доставки нижегородцы также попробовали — голубиную, собачью, военно-полевую, аэростатную, бутылочную почту и другие. Самый необычный вид связи, который воссоздали на проекте — пчелиная почта.

«К сожалению, не все удалось в этом году реализовать – вмешались неблагоприятные погодные условия и пандемия коронавируса. Есть планы в будущем году продолжить почтовое приключение. Последним этапом экспедиции стала самая популярная сейчас электронная почта, при помощи которой отправлена заявка на включение Postventure в «Книгу рекордов Гиннеса», — поделился заместитель декана факультета гуманитарных наук Тимур Хусяинов .

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Фото: архив Тимура Хусяинова.