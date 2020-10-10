В Нижнем пройдет открытие нового городского мурала

11 октября с 12:00 до 14:00 пройдет арт-вечеринка по поводу открытия нового городского мурала на стене дома по адресу улица Алексеевская, 4.

Сюжет мурала размером в 165 квадратных метров — музыка. Джаз-бэнд, который разместился на стене, задает настроение этому месту и намекает, что в этом городе всегда будет место музыке, уличным фестивалям и насыщенной культурной жизни.

Проект создан по инициативе бизнес-центра «Corner Place». После завершения строительных работ и благоустройства территории, внутренний двор здания будет открыт для горожан — летом здесь будет место open-air концертам и перфомансам, а зимой – рождественским маркетам и праздничной атмосфере.

В программе мероприятия — глинтвейн, стрит фуд от «Горячо», диджей-сет и создание интерактивного арт-проекта MOL’BERT с участием всех гостей.

Вход свободный.

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Фото: сайт «Corner place».