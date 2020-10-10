В Нижнем пройдет открытие нового городского мурала

11 октября во дворе бизнес-центра «Corner Place» пройдет арт-вечеринка по поводу открытия нового городского мурала в 165 квадратных метров, тема которого — музыка. Гостей ждет диджей-сет, создание интерактивного арт-проекта MOL’BERT и стрит фуд от «Горячо».
11 октября с 12:00 до 14:00 пройдет арт-вечеринка по поводу открытия нового городского мурала на стене дома по адресу улица Алексеевская, 4.
Сюжет мурала размером в 165 квадратных метров — музыка. Джаз-бэнд, который разместился на стене, задает настроение этому месту и намекает, что в этом городе всегда будет место музыке, уличным фестивалям и насыщенной культурной жизни.
Проект создан по инициативе бизнес-центра «Corner Place». После завершения строительных работ и благоустройства территории, внутренний двор здания будет открыт для горожан — летом здесь будет место open-air концертам и перфомансам, а зимой – рождественским маркетам и праздничной атмосфере.
В программе мероприятия — глинтвейн, стрит фуд от «Горячо», диджей-сет и создание интерактивного арт-проекта MOL’BERT с участием всех гостей.
Вход свободный.
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Фото: сайт «Corner place».
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