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В Нижнем пройдет открытие нового городского мурала

11 октября во дворе бизнес-центра «Corner Place» пройдет арт-вечеринка по поводу открытия нового городского мурала в 165 квадратных метров, тема которого — музыка. Гостей ждет диджей-сет, создание интерактивного арт-проекта MOL’BERT и стрит фуд от «Горячо».

 

11 октября с 12:00 до 14:00 пройдет арт-вечеринка по поводу открытия нового городского мурала на стене дома по адресу улица Алексеевская, 4. 

Сюжет мурала размером в 165 квадратных метров — музыка. Джаз-бэнд, который разместился на стене, задает настроение этому месту и намекает, что в этом городе всегда будет место музыке, уличным фестивалям и насыщенной культурной жизни. 

Проект создан по инициативе бизнес-центра «Corner Place». После завершения строительных работ и благоустройства территории, внутренний двор здания будет открыт для горожан — летом здесь будет место open-air концертам и перфомансам, а зимой – рождественским маркетам и праздничной атмосфере.

В программе мероприятия — глинтвейн, стрит фуд от «Горячо», диджей-сет и создание интерактивного арт-проекта MOL’BERT с участием всех гостей.  

Вход свободный.

 

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Фото: сайт «Corner place».

 

Анна Ефимычева,
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