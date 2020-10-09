На лавочках Нижнего появилась разметка для социальной дистанции

На лавочке на улице Рождественской у памятника художнику появилась разметка для соблюдения социальной дистанции. Фотохудожники украсили нижегородскими пейзажами спинки лавочек, повесив свои работы над разметкой — желтыми крестами из скотча.

Авторы попытались убедить горожан не занимать помеченные места, чтобы не допустить заражения в период пандемии.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Видео: https://vk.com/1mediamag.