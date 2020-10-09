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На лавочках Нижнего появилась разметка для социальной дистанции

На улице Рождественской появилась лавочка помеченная желтой разметкой и фотографиями пейзажей Нижнего — авторы попытались убедить горожан соблюдать социальную дистанцию во время пандемии коронавируса. 

 

На лавочке на улице Рождественской у памятника художнику появилась разметка для соблюдения социальной дистанции. Фотохудожники украсили нижегородскими пейзажами спинки лавочек, повесив свои работы над разметкой — желтыми крестами из скотча. 

Авторы попытались убедить горожан не занимать помеченные места, чтобы не допустить заражения в период пандемии. 

 

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Видео: https://vk.com/1mediamag.

 

Анна Ефимычева,
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