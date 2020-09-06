Премьеру «Прощай, конферансье!» представят зрителям ТЮЗа

4 сентября на сцене нижегородского ТЮЗа прошла сдача спектакля, посвященного 75-летию Победы, по пьесе Григория Горина — «Прощай, конферансье!».

Действие спектакля разворачивается незадолго до начала Великой Отечественной войны. Главный герой спектакля — конферансье Николай Буркини каждый день с большой любовью исполняет свою работу – заставляет людей видеть светлое и радостное в жизни ему помогает эстрадный автор Лютиков.

У Николая есть любимая семья, но в страшный день, когда объявили начало Войны, он оказывается рядом с другой своей семьей — эстрадной. Казалось бы, война – не место для смеха и веселья, но именно артисты оказываются нужны уставшим от смертей солдатам.

Не зная страха и усталости, концертная группа колесит по линии фронта, чтобы поддерживать боевой дух солдат, пока в один момент сама не оказывается на передовой. Даже в плену, не смотря на потери, артисты сохраняют веру в будущее и бодрость духа.

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Фото: официальная группа ТЮЗа во Вконтакте.