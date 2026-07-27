«Естественный отбор по интеллекту практически исчез»

Ваш подход – новый взгляд на то, как мозг обрабатывает информацию. Если кратко, в чем его суть?

Мы ищем золотую середину между двумя концепциями. На Западе сейчас популярна идея, что мозг – это квантовая система. Но будь это так, мы бы наблюдали эффекты, которых в реальности нет. При этом у мозга и квантовых систем действительно наблюдаются похожие эффекты.

Другой подход – нейрофизиологический: ученые пытаются смоделировать каждый нейрон. Но и здесь проблема: электрическая активность – это лишь около 30% информации. Остальное – химия: серотонин, дофамин и пр. Чтобы увидеть, как протекают эти процессы, нужно в прямом смысле «нашинковать» мозг живого человека. Категорически неприемлемо.

Мы строим модель на принципе физических аналогий: берем уравнения из квантовой физики, дорабатываем их, меняем параметры, чтобы они лучше соответствовали реальным процессам.

Почему вы использовали именно квантовые аналогии?

Мы пробовали разные варианты. Например, диффузионные модели, но наткнулись на ограничения. В диффузионных моделях мы оперируем частицами – у них есть масса, импульс, законы сохранения. Какая масса у информационного образа? Сколько весит мысль? Так вот, в квантовой математике есть аппарат для описания частиц без массы. Это дает дополнительные возможности, позволяет учесть и объяснить определенные свойства мыслительных процессов, таких как когнитивный диссонанс или эффекты памяти при расстройствах (замещение воспоминаний, рост ошибок). Раньше этого не получалось.

Где это может пригодиться? Кроме чисто научного интереса.

Самое очевидное – диагностика и прогноз. Модель позволяет увидеть, с какой скоростью падает или растет когнитивный потенциал. Это важно и для раннего выявления нейродегенеративных заболеваний (например, деменции), оценки их динамики. И при приеме на работу, когда нужно понять реальные способности человека, ведь резюме или тестовое задание показывают только узкий навык.

А почему нельзя использовать обычный тест на коэффициент интеллекта?

Он хорош только для диагностики нормы – от 80 до 120 баллов. Все, что выше, это уже субъективная история. Нельзя всерьез говорить, что если у одного 137, а у другого 152, то это что-то значит. К тому же такой тест оценивает в основном математические способности, а наш подход охватывает гораздо более широкий спектр когнитивных задач.