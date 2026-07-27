«Естественный отбор по интеллекту практически исчез»

Эволюции нет дела до нашего интеллекта – острота ума теперь вопрос личного выбора, а не выживания. Директор по науке университета «Неймарк» находит способ заглянуть в «тонкие материи» – мысли и образы – и предлагает нестандартную модель работы мозга. В ней квантовая физика объединяется с нейрофизиологией! Потенциал разработки широк: от оценки обучаемости сотрудников при приеме на работу до выявления когнитивных нарушений. А глобально – метод еще на шаг приближает нас к разгадке: кто командует парадом нейронов в нашей голове?
Ваш подход – новый взгляд на то, как мозг обрабатывает информацию. Если кратко, в чем его суть?
Мы ищем золотую середину между двумя концепциями. На Западе сейчас популярна идея, что мозг – это квантовая система. Но будь это так, мы бы наблюдали эффекты, которых в реальности нет. При этом у мозга и квантовых систем действительно наблюдаются похожие эффекты.
Другой подход – нейрофизиологический: ученые пытаются смоделировать каждый нейрон. Но и здесь проблема: электрическая активность – это лишь около 30% информации. Остальное – химия: серотонин, дофамин и пр. Чтобы увидеть, как протекают эти процессы, нужно в прямом смысле «нашинковать» мозг живого человека. Категорически неприемлемо.
Мы строим модель на принципе физических аналогий: берем уравнения из квантовой физики, дорабатываем их, меняем параметры, чтобы они лучше соответствовали реальным процессам.
Почему вы использовали именно квантовые аналогии?
Мы пробовали разные варианты. Например, диффузионные модели, но наткнулись на ограничения. В диффузионных моделях мы оперируем частицами – у них есть масса, импульс, законы сохранения. Какая масса у информационного образа? Сколько весит мысль? Так вот, в квантовой математике есть аппарат для описания частиц без массы. Это дает дополнительные возможности, позволяет учесть и объяснить определенные свойства мыслительных процессов, таких как когнитивный диссонанс или эффекты памяти при расстройствах (замещение воспоминаний, рост ошибок). Раньше этого не получалось.
Где это может пригодиться? Кроме чисто научного интереса.
Самое очевидное – диагностика и прогноз. Модель позволяет увидеть, с какой скоростью падает или растет когнитивный потенциал. Это важно и для раннего выявления нейродегенеративных заболеваний (например, деменции), оценки их динамики. И при приеме на работу, когда нужно понять реальные способности человека, ведь резюме или тестовое задание показывают только узкий навык.
А почему нельзя использовать обычный тест на коэффициент интеллекта?
Он хорош только для диагностики нормы – от 80 до 120 баллов. Все, что выше, это уже субъективная история. Нельзя всерьез говорить, что если у одного 137, а у другого 152, то это что-то значит. К тому же такой тест оценивает в основном математические способности, а наш подход охватывает гораздо более широкий спектр когнитивных задач.
Мозг и правда изучен всего на 10%?
Цифры в 10, 15 или 22% – это спекуляция. Красивый словесный оборот для привлечения внимания. Мозг в некоторых процессах, особенно творческих, работает практически полностью. И это логично, ведь он сформировался в результате долгой эволюции, был строгий естественный отбор. Но понимание того, почему он работает так, а не иначе, как рождается мысль, – это нюансы, которые еще предстоит выяснить.
Как поддерживать мозг в тонусе – идти туда, где сложно?
В целом да, но важен масштаб этой сложности. Представьте, что я пытаюсь запрыгнуть на двухметровую стену. Сколько бы ни тренировался – не запрыгну. Если задача сильно превышает ваши способности, вы будете получать постоянное разочарование, это уже не будет развитием.
Пределы наших когнитивных возможностей есть?
Да, и мы их практически достигли. Более того, эволюционно мы становимся хуже, глупеем.
Раньше, если человек дожил до старости, это значило, что у него отличные гены и он явно не дурак: пережил войны, голод, знал, что можно есть, чем лечиться. Охотники и собиратели были гораздо умнее нас. Они не знали квантовой физики, но умели все: сделать одежду, оружие, найти воду, выследить бизона. А сейчас можно умным и не быть: основной источник информации – интернет, а здоровье поддержит медицина. Естественный отбор по интеллекту практически исчез.
И какой прогноз?
Я считаю, что будущее человечества в контексте выживания – за активным внедрением биотехнологий. А индивидуально… Эволюция больше не подталкивает нас в спину, но свободы выбора никто не лишал. Посмотрите на академиков – им под 90, а какая ясность ума. Интеллектуальный труд – лучшая профилактика. Учить языки, решать математические задачи – все это крайне полезно, главное – выбрать то, что нравится.
Текст: Карина Весновская
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
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