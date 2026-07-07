«Педагогика держится на тихих победах. Не на грантах и рейтингах, а на моменте, когда ребенок вдруг говорит: "Я понял"»

учитель года Нижегородской области

Мой путь начался с классического «боевого крещения»: я пришел в школу, «не имея права на ошибку, но имея огромное желание». Мне сразу же достались 8-е и 11-е классы. Дети, конечно, начинают с новыми, особенно молодыми педагогами, прощупывать границы допустимого. У меня так тоже было. Я понял: с первой встречи в душу не западешь. Надо подбирать к ребятам ключи. И, кстати, не ко всем получится – с этим тоже надо смириться.

Мне кажется, что порой педагогам не хватает поддержки старших товарищей. Правда, у меня таких проблем не было. Мои коллеги ввели меня в курс дела, рассказали про рабочую программу, объяснили многие тонкости. В вузе этому не то чтобы не учат, но внимания большого не уделяют, а это важная часть работы учителя.