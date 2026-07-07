«Педагогика держится на тихих победах. Не на грантах и рейтингах, а на моменте, когда ребенок вдруг говорит: "Я понял"»

Знакомьтесь, Роман Смирнов – учитель года Нижегородской области.
Роману 31 год, преподавать химию и биологию в школу № 118 он пришел в 2018-м. Подростком полюбил эти науки, легко находил общий язык с детьми. Сначала мечтал стать педиатром, но в силу обстоятельств поступить в мед не получилось и пошел в педагогический. Говорит, что в профессии не по остаточному принципу – нашел в школе все, что искал.
Роман старается быть навигатором в мире информации и цитирует в связи со своей миссией Льва Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не одной памятью». Он считает, что эпоха, когда педагог был непоколебимым авторитетом с принципом «он говорит – я внимаю», уже давно прошла, а его задача на уроках – постараться сделать так, чтобы дети пришли к знанию сами. Убежден, что дисциплина – не наказание, а ресурс (80% работы уходит на «человеческий фактор» – помирить поссорившихся, пожалеть, разобраться). Самый главный страх – остаться неуслышанным, когда раздается звонок на перемену.
Роман Смирнов
учитель года Нижегородской области
Мой путь начался с классического «боевого крещения»: я пришел в школу, «не имея права на ошибку, но имея огромное желание». Мне сразу же достались 8-е и 11-е классы. Дети, конечно, начинают с новыми, особенно молодыми педагогами, прощупывать границы допустимого. У меня так тоже было. Я понял: с первой встречи в душу не западешь. Надо подбирать к ребятам ключи. И, кстати, не ко всем получится – с этим тоже надо смириться.
Мне кажется, что порой педагогам не хватает поддержки старших товарищей. Правда, у меня таких проблем не было. Мои коллеги ввели меня в курс дела, рассказали про рабочую программу, объяснили многие тонкости. В вузе этому не то чтобы не учат, но внимания большого не уделяют, а это важная часть работы учителя.
Сейчас Роман преподает в классах базового и профильного уровня, а приходить на работу ему помогает благодарность учеников и их родителей.
Роман Смирнов
учитель года Нижегородской области
Недавно на перемене подошла девочка из класса, где я сейчас не преподаю, и попросила объяснить материал. Я помог – она сдала проверочную на пять. Потом подошла и сказала: «Роман Николаевич, спасибо!». Бесценна и благодарность от родителей. Помню, несколько лет назад на выпускном в 9 классе ко мне подошел отец ученицы: «Роман Николаевич, можно я вам руку пожму? Вы – легенда!». Вроде бы высокие слова, но в этот миг ты понимаешь: может быть, все неслучайно, педагогика ведь и держится на таких тихих победах. Не на грантах и рейтингах, а на моменте, когда ребенок вдруг говорит: «Я понял». Я не хотел становиться цифрой в чужой системе – я хотел быть живым голосом для тех, кто еще ищет себя.
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