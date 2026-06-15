«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026

Знакомимся с героями номинации «Просвещение и книги»!
Антон Марцев, искусствовед
Игорь Преображенский, писатель
Михаил и Владимир Пеговы, историк и дизайнер-плакатист
Оксана Крупина, руководитель «Школы реставрации» АСИРИС
Полина Буданова, основательница вокальной студии
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:
Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»
Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!
Официального партнера — Институт демографического развития «ОСНОВА»
Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Партнера — «Стрелка кофе»
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