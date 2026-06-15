«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:



Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»



Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!



Официального партнера — Институт демографического развития «ОСНОВА»



Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners



Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»



Партнера — «Стрелка кофе»