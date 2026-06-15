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Наука и образование

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«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026

Знакомимся с героями номинации «Просвещение и книги»!

Антон Марцев, искусствовед

Игорь Преображенский, писатель

Михаил и Владимир Пеговы, историк и дизайнер-плакатист

Оксана Крупина, руководитель «Школы реставрации» АСИРИС

Полина Буданова, основательница вокальной студии

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:

Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»

Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!

Официального партнера — Институт демографического развития «ОСНОВА»

Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

Партнера — «Стрелка кофе»

 

Теги:
ТОП50 2026 НН

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