120 школьников бесплатно обучат креативным специальностям: стартовал прием заявок в Школу креативных индустрий

Ну и что, что каникулы: как раз сейчас (и до 19 июля!) свой набор открывает Школа креативных индустрий для ребят 12-17 лет.
Звукорежиссура и создание электронной музыки, анимация, 3D-графика, VR и дизайн — два года обучения под руководством лучших практикующих специалистов в сфере креативных индустрий.
Это бесплатно, но только для тех, кто пройдет отбор:
- До 19 июля организаторы ждут заполненную анкету и видеовизитку (все подробности на сайте shkinn.ru)
- 20–31 июля — этап творческого собеседования с наставником и оценка портфолио.
- 17 августа станут известны списки зачисленных.
Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлено ШКИ
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