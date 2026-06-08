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Наука и образование

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120 школьников бесплатно обучат креативным специальностям: стартовал прием заявок в Школу креативных индустрий

Ну и что, что каникулы: как раз сейчас (и до 19 июля!) свой набор открывает Школа креативных индустрий для ребят 12-17 лет.

Звукорежиссура и создание электронной музыки, анимация, 3D-графика, VR и дизайн — два года обучения под руководством лучших практикующих специалистов в сфере креативных индустрий. 

Это бесплатно, но только для тех, кто пройдет отбор: 

  • До 19 июля организаторы ждут заполненную анкету и видеовизитку (все подробности на сайте shkinn.ru)
  • 20–31 июля — этап творческого собеседования с наставником и оценка портфолио.
  • 17 августа станут известны списки зачисленных.
ШКИ — это часть полного цикла обучения креативным специальностям, которое сейчас активно развивается в регионе: Школа креативных индустрий для подростков, СПО на базе Нижполиграфа и специальные направления ВШЭ.

Текст: Светлана Горлина

Фото: предоставлено ШКИ

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