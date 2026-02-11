«АртЛуга» открывают в Нижнем «Школу фотонатуралиста»

идейный вдохновитель и координатор проекта

Мне кажется, эта мысль уже два-три года как зрела. Особенно когда я в прошлом году впервые участвовала в фестивале «Первозданная Россия». Там на фотографиях можно увидеть множество природных заповедных уголков страны и не только, а вот нашей области нет. Очень захотелось и ее там показать. А для этого нужно, чтобы у нас больше и качественней снимали природу. Нижегородская область очень богата на красивые места, и пока еще есть локации с животными, где можно поснимать. Сейчас широко распространено такое понятие, как «Гражданская наука». Это когда люди, не имеющие специального образования, на волонтерских началах участвуют в различных мониторингах, сборах данных. Например, учет птиц или растений. Натуралисты загружают свои находки на специальные ресурсы, чтобы ученые могли их использовать. Если говорить о профессиональной фотографии, то в качественном материале всегда заинтересованы заповедники и природные парки. Хорошие снимки нужны для изданий о природе, красных книг.