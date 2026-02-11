«АртЛуга» открывают в Нижнем «Школу фотонатуралиста»

Проект стартует в марте, а присоединиться к нему сможет любой желающий (обучение бесплатное). Программа рассчитана на участников от 14 до 35 лет (но, как говорят организаторы, этот диапазон гибкий). Владеть мощной фототехникой не обязательно, можно прийти только со смартфоном. Это не монолитный курс, а серия отдельных занятий с периодичностью 2 раза в месяц. Ученики могут посетить их все, а могут выбрать наиболее интересные для себя: лекции и мастер-классы от фотографов-натуралистов, выезды на особо охраняемые природные территории Нижегородской области и фотокэмп экофестиваля «АртЛуга» этим летом.
В ближайшее время на сайте школы можно будет подать предварительную заявку, чтобы вступить в чат с анонсами занятий, рассказывает Александра Коломиец, идейный вдохновитель и координатор проекта, фотограф дикой природы и бердвотчер.
Александра Коломиец
идейный вдохновитель и координатор проекта
Мне кажется, эта мысль уже два-три года как зрела. Особенно когда я в прошлом году впервые участвовала в фестивале «Первозданная Россия». Там на фотографиях можно увидеть множество природных заповедных уголков страны и не только, а вот нашей области нет. Очень захотелось и ее там показать. А для этого нужно, чтобы у нас больше и качественней снимали природу. Нижегородская область очень богата на красивые места, и пока еще есть локации с животными, где можно поснимать. Сейчас широко распространено такое понятие, как «Гражданская наука». Это когда люди, не имеющие специального образования, на волонтерских началах участвуют в различных мониторингах, сборах данных. Например, учет птиц или растений. Натуралисты загружают свои находки на специальные ресурсы, чтобы ученые могли их использовать. Если говорить о профессиональной фотографии, то в качественном материале всегда заинтересованы заповедники и природные парки. Хорошие снимки нужны для изданий о природе, красных книг.
«Школу фотонатуралистов» поддержал «Союз фотографов дикой природы», участники которого проведут часть занятий: пейзажный фотограф Дмитрий Голубев из Орла, карельский фотограф Михаил Калинин, создающий динамические сюжеты с птицами, фотограф и орнитолог из Москвы Иван Добромыслов.
Александра Коломиец
идейный вдохновитель и координатор проекта
Мы рассчитываем не только рассказать о технических тонкостях съемки, но и показать природное многообразие Нижегородского края и нижегородским участникам, и нашим гостям – наставникам, профессиональным фотографам. На нескольких выездах пройдут фото-блицы, то есть участники сделают на месте серии снимков, мы выберем лучшие и наградим победителя красивым фотоальбомом. На сайте проекта постепенно будет формироваться «библиотека натуралиста». Мы выложим обучающие материалы, которые сформируются во время проведения мероприятий, к ним всегда будет доступ. Там же разместим фотографии от участников – соберем начинающим фотографам портфолио. На протяжении всего проекта будет проходить конкурс природной фотографии «Нижегородская природа глазами молодежи», прием работ на конкурс уже вот-вот начнется. Он будет открытый, не только для участников школы. Главное, чтобы на снимках был представлен именно наш регион.
Фото: Геннадий Колотин, Татьяна Зарубо, Александра Коломиец, Александр Александров
Комментарии (0)