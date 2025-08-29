Камбэк года: в Нижний возвращается научно-популярный фестиваль «42»

Число стало символом стремления к осознанному поиску знаний и любопытства, которое лежит в основе научного мышления. Нынешний фестиваль заявляет о тесной связи науки и культуры (отсюда и место проведения, Заповедные кварталы, их тоже, кстати, будут рассматривать с научной точки зрения!):

Анна Сахарова, директор Парка науки ННГУ: «Можно отметить лекцию биолога, фотографа, автора книг для детей Ильи Гомыранова о том, как животные воспринимают красоту. Еще будет лекция про то, как в физике и искусстве появляются параллельно различные образы и идеи, отражающие одни и те же аспекты реальности, но рассматривающие их с разных сторон. И, конечно, концерт под открытым небом «Терменвокс: музыка из воздуха» – джазовое выступление Вячеслава Золотовского и Петра Термена (правнук того самого Льва Термена, который изобрел терменвокс, – музыкальный инструмент на стыке науки и искусства)».

Также в программе мастер-классы – от химических экспериментов до интерактивной биологии и робототехники. А в городской усадьбе на Славянской, 4 покажут документалки и научное кино. Плюс книжный маркет, на котором представят лучшее из научпопа (с автограф-сессиями авторов).

«Мы подумали о том, что классно было бы сделать совместный семейный фестиваль, чтобы контент был подходящим для людей совершенно разных возрастов. Будут и мастер-классы для самых маленьких детей от 3 лет, и мастер-классы для детей постарше. Для взрослых будут и лекции, и экскурсии, например, по выставке «Найденное» (экспозиция подлинных вещей жителей Трехсвятского квартала), будут интерактивные площадки, на которых можно потрогать науку руками».

Вход на все события бесплатный, по регистрации.

Когда: 6 сентября с 12:00 до 20:00

Где: Заповедные кварталы» (пересечение улиц Короленко, Славянской и Новой).

0+