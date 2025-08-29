Камбэк года: в Нижний возвращается научно-популярный фестиваль «42»

Опен-эйр Парка науки ННГУ «Лобачевский Lab» пройдет вновь после шестилетнего (!) перерыва. Почему «42»? Это ответ на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого» из романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» (в 2005 по нему сняли одноименный фильм), который после 7,5 миллионов лет рассуждений выдал суперкомпьютер «Думатель», созданный сверхразумными существами.
Число стало символом стремления к осознанному поиску знаний и любопытства, которое лежит в основе научного мышления. Нынешний фестиваль заявляет о тесной связи науки и культуры (отсюда и место проведения, Заповедные кварталы, их тоже, кстати, будут рассматривать с научной точки зрения!):
Анна Сахарова, директор Парка науки ННГУ: «Можно отметить лекцию биолога, фотографа, автора книг для детей Ильи Гомыранова о том, как животные воспринимают красоту. Еще будет лекция про то, как в физике и искусстве появляются параллельно различные образы и идеи, отражающие одни и те же аспекты реальности, но рассматривающие их с разных сторон. И, конечно, концерт под открытым небом «Терменвокс: музыка из воздуха» – джазовое выступление Вячеслава Золотовского и Петра Термена (правнук того самого Льва Термена, который изобрел терменвокс, – музыкальный инструмент на стыке науки и искусства)».
Также в программе мастер-классы – от химических экспериментов до интерактивной биологии и робототехники. А в городской усадьбе на Славянской, 4 покажут документалки и научное кино. Плюс книжный маркет, на котором представят лучшее из научпопа (с автограф-сессиями авторов).
«Мы подумали о том, что классно было бы сделать совместный семейный фестиваль, чтобы контент был подходящим для людей совершенно разных возрастов. Будут и мастер-классы для самых маленьких детей от 3 лет, и мастер-классы для детей постарше. Для взрослых будут и лекции, и экскурсии, например, по выставке «Найденное» (экспозиция подлинных вещей жителей Трехсвятского квартала), будут интерактивные площадки, на которых можно потрогать науку руками».
Вход на все события бесплатный, по регистрации.
Когда: 6 сентября с 12:00 до 20:00
Где: Заповедные кварталы» (пересечение улиц Короленко, Славянской и Новой).
0+
