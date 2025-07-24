Михаил Соколов

Доцент ННГАСУ исследует микроклимат храмов – разработки ученого позволяют сделать их обслуживание более автономным и энергоэффективным, при этом использовать естественную вентиляцию и сократить расходы на содержание.
Что подразумевает само понятие «микроклимат»?
Параметры того, насколько комфортно человеку в помещении. Например, оценка температуры воздуха, его относительной влажности и подвижности. Стандарты этих параметров есть в нормативных документах, но каждое здание настолько уникально, что разработать что-то универсальное сложно. Лично я занимаюсь тремя направлениями: влиянием внешней аэродинамики на микроклимат, возобновляемыми источниками энергии и исторической подоплекой всего этого. Конечно, хотелось бы составить какую-нибудь одну классификацию, но главная задача – максимально понятно объяснить инженеру, что можно и нельзя делать в храме, а не учесть каждый архитектурный элемент.
Вы работаете только с православными храмами?
Пока наша команда сосредоточена на них. У католических есть свои специфические особенности, которым нужно уделять отдельное внимание.
Например?
В католических храмах есть органы, лавочки, службы проводятся совсем по-другому. Учитывать нужно все детали, когда мы говорим про микроклимат. Важна даже замена обычных свечей на электрические.
Свечи сильно влияют на микроклимат?
С ними отдельный, довольно щепетильный вопрос. В православии горящая свеча – символ души человека. Заменить обычные свечи на электрические – значит нарушить традицию, чего мы не хотим делать. Парафиновые свечи вызывают усложнение всех систем, потому что они выделяют огромное количество теплоты, влаги и сажи, которая оседает на иконах и фресках. Однажды мы собирали данные о расходах свечей, цифра оказалась намного больше общепринятой. К нам даже прислушалась Москва и внедрила наши разработки в нормативные документы по проектированию храмов. Сейчас используется довольно много наших таблиц и рекомендаций.
А какой наиболее удобный возобновляемый источник, например, света для нижегородских храмов?
Каждый тип нужно дополнительно исследовать. Сейчас мы испытываем в лаборатории установку с солнечными панелями, но есть одна проблема – в Нижнем Новгороде много пасмурных дней. Даже больше, чем в Санкт-Петербурге.
Также мы думаем по поводу ветрогенераторов, но с ними тоже есть нюанс. Для их работы скорость ветра должна быть 7–9 метров в секунду, а приземная скорость ветра в Нижнем – всего 3 метра. Соответственно ветрогенераторы надо поднимать высоко, а это негативно повлияет на облик храмов. Здесь важно найти золотую середину между функциональностью источника и сохранением внешнего вида.
Что пагубнее всего для микроклимата?
Мы говорили о саже. Но ее, например, можно очистить, а плесень – нет. Если влага никак не удаляется, то она остается в стенах. Плесень иногда настолько серьезная, что конструкции храма могут прийти в негодность и не подлежать восстановлению. Как раз грамотная система вентиляции позволяет избавиться от лишней влаги, сохранить фрески и само здание в изначальном виде. В соборе Александра Невского была проблема с переувлажнением части конструкций из-за особенностей его постройки и расположения, произошедшим в результате неправильной эксплуатации в советское время.
Где вы уже реализуете свои разработки?
С солнечными панелями и ветрогенераторами мы пока проводим лабораторные исследования. Если говорить о системе естественной вентиляции, то можно назвать, наверное, знаковые храмы нашего города: собор Александра Невского и церковь Святых Жен-Мироносиц. О первом знает любой нижегородец, а о второй мало кто может сразу подумать. А это, между прочим, первый храм типа «корабль» на Руси, который объединил в себе летнюю и зимнюю церкви. Раньше строили два здания – побольше для летних служб и поменьше – для зимних. Поэтому особенно важно уделять внимание именно этой постройке.
Как прихожане относятся к инновациям?
Мы продвигаем системы, которые не сильно сказываются на облике здания. Люди могут просто не заметить их, поэтому, думаю, негатива к нашим разработкам нет. Конечно, можно повесить вентиляторы, металлические воздуховоды, поставить обычный ветрогенератор, но тогда ничего не останется от архитектуры и атмосферы. Именно поэтому мы стараемся анализировать аэродинамику и использовать естественную вентиляцию – построить масштабный макет реального здания, продуть эту модель в аэродинамической трубе и посмотреть, как воздух затекает внутрь. Например, просто поставить форточки недостаточно – нужно учесть угол их наклона при открытии, площадь, а также возможности для размещения. Также мы не спешим с солнечными панелями. Если новым храмам еще можно придумать способ их аккуратного внедрения, то со старинными все намного сложнее. К сохранению культурного наследия и внешнего облика зданий мы относимся с трепетом.
Михаил Соколов сфотографирован рядом с Михайло-Архангельским собором, древнейшим храмом Нижнего. Именно здесь начинается не только история церквей нашего города, но и работа Михаила над улучшением их микроклимата.
Текст: Виктория Шуршина
Фото: Арина Федотова
Стиль: Маша Мужжухина
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