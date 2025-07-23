Константин Верховинский

В названии – «Digital-Оттепель» – есть символизм. Мероприятие проводится в апреле, а это месяц, когда усталость от зимы отступает и ей на смену приходит предвкушение какого-то обновления, перемен. В этом суть и нашего события: выход из парадигмы стереотипов и поиск свежих идей в цифровом продвижении.

Мы решили проводить конференцию, когда сами были еще небольшой веб-студией. Хотелось развития, создать что-то новое не только для себя, но и для всей цифровой отрасли в регионе. Пригласить спикеров, коллег, заказчиков, предоставить им возможности прокачать свои навыки, узнать о новых кейсах, решениях.

Айтишники – убежденные интроверты, которые любят удаленку. Зачем им ивенты? Но выяснилось, что от вебинаров и созвонов уже все устали и рады живому общению. Интересно не просто послушать доклад, а взаимодействие, интерактив. Обсудить, обменяться опытом. На каждое выступление спикера мы отводим определенное время, но вопросов, которые поступают из зала, всегда больше, чем предполагает тайминг. С каждым годом растет популярность таких форматов, как воркшопы и мастер-классы.

Офлайн-мероприятия в нашей среде – восходящий тренд, я уверен. Хотя проводить их непросто. Успех таких событий зависит от организаторов, приглашенных спикеров и гостей. Вот уже десять лет нам удается этот пазл складывать и получать хороший результат.