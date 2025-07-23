Константин Верховинский

Масштабная конференция в области продвижения и современных технологий – история про тренды диджитала, блогинга и SMM. Ведущие вендоры и топовые спикеры, инсайты и креатив, нетворкинг, воркшопы и афтерпати – выбираем ту самую таблетку Морфеуса и вместе с Константином Верховинским, организатором знакового для Нижнего Новгорода ивента «Digital-Оттепель», открываем для себя цифровой мир.
В названии – «Digital-Оттепель» – есть символизм. Мероприятие проводится в апреле, а это месяц, когда усталость от зимы отступает и ей на смену приходит предвкушение какого-то обновления, перемен. В этом суть и нашего события: выход из парадигмы стереотипов и поиск свежих идей в цифровом продвижении.
Мы решили проводить конференцию, когда сами были еще небольшой веб-студией. Хотелось развития, создать что-то новое не только для себя, но и для всей цифровой отрасли в регионе. Пригласить спикеров, коллег, заказчиков, предоставить им возможности прокачать свои навыки, узнать о новых кейсах, решениях.
Айтишники – убежденные интроверты, которые любят удаленку. Зачем им ивенты? Но выяснилось, что от вебинаров и созвонов уже все устали и рады живому общению. Интересно не просто послушать доклад, а взаимодействие, интерактив. Обсудить, обменяться опытом. На каждое выступление спикера мы отводим определенное время, но вопросов, которые поступают из зала, всегда больше, чем предполагает тайминг. С каждым годом растет популярность таких форматов, как воркшопы и мастер-классы.
Офлайн-мероприятия в нашей среде – восходящий тренд, я уверен. Хотя проводить их непросто. Успех таких событий зависит от организаторов, приглашенных спикеров и гостей. Вот уже десять лет нам удается этот пазл складывать и получать хороший результат.
Мы очень внимательно выбираем спикеров. Я бы даже сказал, щепетильно. У меня есть команда, которая предлагает темы и кандидатов для выступлений, но финальный список утверждаю я сам. Чтобы гостям было действительно интересно и они захотели прийти на наше мероприятие в следующем году, нужно предложить им актуальные темы и заявить таких докладчиков, к опыту и экспертизе которых они захотят прислушаться. Без классных спикеров и тем ничего не получится – какие бы ни были профессиональные организаторы и заряженные гости.
Чтобы обеспечить высокую планку контента, нужно разбираться в рынке. Мы как диджитал-агентство являемся его участниками: постоянно общаемся с маркетологами в процессе работы, занимаемся цифровым продвижением и знаем, что интересует наших коллег. Поэтому нам удается попадать точно в цель, когда разрабатываем программы мероприятий.
В этом году у нас рекордное количество заявок на спикерство. К тому же наша аудитория гостей сильно расширилась. Интерес растет. С одной стороны, люди хотят выступать, делиться опытом, а с другой – получать новые знания.
Главное достижение «Digital-Оттепели» сегодня – выход на федеральный уровень. У нас никогда раньше не было такого количества посетителей из других городов. Москва, Питер, Мурманск, Краснодар, Чебоксары, Йошкар-Ола – список далеко не полный. Расширение географии – показатель нашего роста.
Я и сам хожу на профильные мероприятия. Но смотрю на все с точки зрения организатора, видимо, это уже профдеформация. Рад, когда мне удается посетить что-то действительно стоящее, перенимаю опыт коллег. Тем более «Digital-Оттепель» расширяется: у нас уже есть «Digital-Осень», в прошлом году в экспериментальном режиме мы провели ивент «Digital-Лето» и хотим закрепить его в формате фестиваля. При этом мы не повторяемся в части контента и форматов взаимодействия с аудиторией. Нам есть что рассказать и показать: подготовка к новым событиям уже идет.
Константин Верховинский сфотографирован около культурно-просветительского центра «Академия Маяк». Площадка для самых разных мероприятий – от тотального диктанта до фестиваля медиаискусства – в пятый раз становится и местом проведения «Digital-Оттепели».
Текст: Карина Весновская
Фото: Арина Федотова
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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