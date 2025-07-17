Илья Лебедев

Руководитель Лаборатории инклюзивных технологий – драйвер проектов, благодаря которым около 700 незрячих нижегородцев теперь пользуются цифровыми сервисами, а почти 200 сайтов региона доступны даже при полной слепоте. История очень личная: Илья сам потерял зрение. Сейчас он ведет за собой других людей с инвалидностью, просвещает ИТ-сообщество и органы власти, помогает развивать инклюзивную цифровую среду в России.
Расскажите, чем конкретно вы занимаетесь?
Я продвигаю принципы инклюзивного дизайна цифровых продуктов в Нижегородской области и по всей стране. Что такое цифровая инклюзия? Это возможность людей с инвалидностью и другими особенностями восприятия информации или цвета пользоваться компьютерами, смартфонами, информационными ресурсами, цифровыми сервисами и программным обеспечением наравне с другими людьми. Преодоление барьеров с помощью цифровых технологий, самостоятельность и функциональность – настоящее счастье. Если коротко, я занимаюсь технологиями для счастья людей. Насколько это важно сегодня и как это меняет человека, знаю по себе, потому что у меня самого первая группа инвалидности по зрению.
А как вы пришли в сферу технологий?
Когда-то я учился на юриста. Во время государственных экзаменов зрение резко ухудшилось, мои одногруппницы записывали мне лекции на кассеты, и я готовился по этим записям. После вуза пошел на специальные курсы, осваивал компьютер без зрительного контроля. Тогда появились программы экранного доступа для компьютеров, которые позволяют управлять интерфейсом на слух, взаимодействовать с кнопками, читать тексты. Теперь они есть и в каждом смартфоне. Я постепенно это осваивал. Работал пиарщиком в сфере кадрового консалтинга, в пресс-службе футбольного клуба «Волга», журналистом. В 2019 году пришел в команду губернатора и сосредоточился на развитии инклюзивных технологий.
Чему обучаете?
Людей с инвалидностью – знать и использовать технологии, разработчиков и дизайнеров – соблюдать действующие требования к интерфейсам и контенту, чтобы пользоваться ими могли все.
Как проходят цифровые курсы для незрячих людей?
Для начинающих – всегда очно. Тренеры должны контролировать процесс: показать, как правильно держать смартфон, как выполнять специальные жесты, как ориентироваться по экрану. Здесь важно снять неуверенность, поставить правильную механику рук. Нужен контакт с человеком. Цифровую грамотность незрячих мы развиваем уже пятый год. Кто-то из курсантов начал с нуля, кто-то уже перешел на продвинутый уровень, а кто-то освоил и компьютер, и смартфон. Около 600–700 человек мы ввели в цифровую экономику. Это совершенно новые пользователи, о которых многие даже не догадываются. Сейчас незрячие пользуются «Госуслугами», заказывают такси и товары, совершают банковские операции и так далее.
А сама цифровая среда меняется для особенных пользователей?
С сентября прошлого года в России изменились подходы к регулированию доступности государственных сайтов. Наконец-то отказались от бесполезных версий для слабовидящих, которыми никто никогда не пользовался и которые давно устарели. Сейчас один интерфейс для всех, а спецверсии – это профанация доступности, потому что дополнительные настройки специальных возможностей есть в браузерах и операционных системах. Сложность в том, что владельцы и разработчики госсайтов в большинстве не умеют создавать и поддерживать универсальный дизайн для всех. Это новая тема для них, так что нужно много времени и терпения, чтобы это изменить.
Сколько сайтов адаптированы для незрячих в Нижнем?
Менее чем за год мы помогли доработать и сделать доступными около 200 государственных и муниципальных сайтов. Делимся опытом с Московской областью, Ленинградской областью и Ханты-Мансийском. Мы постоянно с кем-то взаимодействуем, консультируем другие регионы, участвуем в развитии законодательства о цифровой доступности. Но главное для меня – это развитие инклюзивных технологий на моей малой родине.
Илья Лебедев сфотографирован около «Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области». В нем Илья работает над доступностью цифровой инклюзии, пока по Сенной площади движется общественный транспорт с тактильными табличками, которые он же и создал.
Текст: Виктория Шуршина
Фото: Оксана Шверницкая
Стиль: Алина Семяшкина
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Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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