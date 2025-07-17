Илья Лебедев

Расскажите, чем конкретно вы занимаетесь?

Я продвигаю принципы инклюзивного дизайна цифровых продуктов в Нижегородской области и по всей стране. Что такое цифровая инклюзия? Это возможность людей с инвалидностью и другими особенностями восприятия информации или цвета пользоваться компьютерами, смартфонами, информационными ресурсами, цифровыми сервисами и программным обеспечением наравне с другими людьми. Преодоление барьеров с помощью цифровых технологий, самостоятельность и функциональность – настоящее счастье. Если коротко, я занимаюсь технологиями для счастья людей. Насколько это важно сегодня и как это меняет человека, знаю по себе, потому что у меня самого первая группа инвалидности по зрению.

А как вы пришли в сферу технологий?

Когда-то я учился на юриста. Во время государственных экзаменов зрение резко ухудшилось, мои одногруппницы записывали мне лекции на кассеты, и я готовился по этим записям. После вуза пошел на специальные курсы, осваивал компьютер без зрительного контроля. Тогда появились программы экранного доступа для компьютеров, которые позволяют управлять интерфейсом на слух, взаимодействовать с кнопками, читать тексты. Теперь они есть и в каждом смартфоне. Я постепенно это осваивал. Работал пиарщиком в сфере кадрового консалтинга, в пресс-службе футбольного клуба «Волга», журналистом. В 2019 году пришел в команду губернатора и сосредоточился на развитии инклюзивных технологий.

Чему обучаете?

Людей с инвалидностью – знать и использовать технологии, разработчиков и дизайнеров – соблюдать действующие требования к интерфейсам и контенту, чтобы пользоваться ими могли все.