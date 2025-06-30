«Музей – пространство множества диалогов»

Авторские лекции, арт-медиации, инклюзивные программы, экскурсии разных форматов – команда просветительского отдела Волго-Вятского филиала Пушкинского музея (одного из самых больших в Арсенале!) делает все, чтобы посетителям было интересно. Ирина Аганина, Юлия Бимендина, Елена Блинова, Римма Газе, Дарья Жаворонкова, Анастасия Косарева, Анастасия Лаврентьева, Полина Спорышева и Алексей Старков – о том, как удивить и неискушенного зрителя, и завсегдатая музея.
Найти подход ко всем гостям – наша основная задача. Например, программа «Арсенал + Семья» позволяет юным ценителям прекрасного и их родителям углубиться в мир искусства, а заодно весело провести время. Музейные педагоги вдохновляются действующими выставками и всегда учитывают возрастные особенности участников при наполнении курса: так получается выстроить пространство, где дети могут свободно выражать свои мысли и чувства, а взрослые – поддерживать и развивать этот процесс.
Для старшеклассников и студентов – Молодежный клуб Арсенала. Одним из ключевых направлений его деятельности выступает арт-медиация. Участники создают проекты вокруг выставок, учатся составлять тифлокомментарии, встречаются с художниками и ходят в гости в другие институции – то есть сами становятся героями музейного события. А потом делятся впечатлениями в социальных сетях клуба.
Нужно не только рассказать, но и вовлечь аудиторию в обсуждение темы. Наши сотрудники регулярно проводят лекции, посвященные мировой культуре. Однако иногда требуются более камерные и при этом интерактивные форматы: самые сложные темы становятся ближе, если о них поговорить. Кстати, есть программа, где это можно сделать на английском.
Сейчас вместе с посетителями читаем в оригинале книгу Эрнста Гомбриха «История искусства». Иностранный язык становится инструментом для размышления вне привычных границ. Мыслить на другом языке сложнее. Мозг вынужден полностью сконцентрироваться на процессе, и в этот момент случается удивительное: вы начинаете видеть несколько иначе.
Музей – пространство множества диалогов. Это может быть разговор посетителя и экспоната, посетителя и музейного сотрудника, разговор художника со зрителем или внутренний диалог зрителя с самим собой. Важно сделать так, чтобы в этом диалоге мог поучаствовать каждый.
Среди необычных комментариев и вопросов от посетителей встречаются такие: «У меня чувство после лекции, что сегодня я ужинал со своим другом Пабло Пикассо!» Или: «А я думал, что Малевич только “Черный квадрат” нарисовал и рисовать не умеет!» И классика: «Неужели вам нравится современное искусство?» С удовольствием отвечаем на все. Позволяем себе признаться, что какие-то работы бывают не близки и нам, вместе с гостями разбираемся, что же все-таки хотел сказать художник, и формируем индивидуальное восприятие произведения искусства.
Особое внимание уделяем инклюзивному направлению. Это могут быть, например, экскурсии для незрячих и глухих или слабослышащих посетителей. А не так давно у нас запустились ридинги на русском жестовом языке «В тишине. Читаем и говорим об искусстве на РЖЯ». Музей открыт для всех и рад каждому!
У нас получается создать вокруг музея целое сообщество. Его представители регулярно приходят на наши события (иногда не по одному разу) и всегда готовы к новому.
На архивных снимках, датируемых разными годами, у здания Арсенала нет главной роли: кажется, что оно попадает в объектив фотокамеры случайно. Заслуженное признание Арсенал обретает в наши дни: становится центром современного искусства и самой крупной выставочной площадкой Нижегородского кремля.
Текст: Карина Весновская
Фото: Дмитрий Гуричев
Стиль: Алина Семяшкина
Макияж и волосы: Екатерина Мешалкина, Юлия Самарина
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)