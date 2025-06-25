Мария Коряжкина

Насколько эпилепсия сейчас распространена?

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2024 год было зарегистрировано около 50 миллионов случаев заболевания эпилепсией по всему миру. В России на данный момент встречается от 1 до 10 случаев заболевания на 1000 человек. Число постоянно растет, и, как считают эксперты, к 2030 году оно достигнет отметки в 1 процент от всего населения. Хотя визуально кажется, что эпилепсия не так сильно распространена. Мы же обычно не замечаем эпилептические припадки каждого болеющего, а они есть, и с этим надо что-то делать. Медикаментозное лечение, конечно, существует, но оно не способно полностью вылечить. Часто требуется хирургическое вмешательство.

Какой метод более эффективный?

Все зависит от конкретной ситуации. Есть случаи, которые не поддаются медикаментозному лечению вообще, а операция – всегда большой риск, на который не во всех случаях можно пойти из-за общего здоровья пациента. Тем более если операция будет происходить на мозге или затрагивать слишком много его участков. В любом случае долгое восстановление и побочные эффекты точно ухудшают качество жизни, но и продолжать жить с эпилепсией, понятно, тяжело. Наша команда работает над базовым элементом для нейропротезов –устройств, предназначенных для альтернативного метода лечения, нейростимуляции. Он называется мемристор.

Что это?

Запоминающее устройство, способное имитировать функции синапсов мозга (это место контакта между двумя нейронами или, например, между нейроном и мышцей). Грубо говоря, мемристор запоминает свое внутреннее состояние в ответ на сигналы, которые на него поступают, и может подстраиваться под внешние факторы. Мы разрабатываем мемристор для борьбы с эпилепсией и предполагаем, что он сможет заменить поврежденную часть мозга. То есть устройство как бы встанет на место группы клеток и, когда будет «чувствовать» импульсы, которые провоцируют эпилептические припадки, начнет блокировать их, при этом передавая к следующей группе «здоровый» сигнал.