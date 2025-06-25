Научный сотрудник ННГУ им. Н. И. Лобачевского работает над базовым элементом, необходимым в разработке нейропротезов, предназначенных для лечения или коррекции эпилепсии. Это устройство сможет распознавать эпилептические сигналы и блокировать их. Но это не все. Мария Коряжкина разрабатывает новое поколение нейропротезов на мемристорах – футуристичная мечта о медицине будущего! А что вообще за мемристоры (спойлер: память решает!) – в нашем интервью с Марией.
Насколько эпилепсия сейчас распространена?
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2024 год было зарегистрировано около 50 миллионов случаев заболевания эпилепсией по всему миру. В России на данный момент встречается от 1 до 10 случаев заболевания на 1000 человек. Число постоянно растет, и, как считают эксперты, к 2030 году оно достигнет отметки в 1 процент от всего населения. Хотя визуально кажется, что эпилепсия не так сильно распространена. Мы же обычно не замечаем эпилептические припадки каждого болеющего, а они есть, и с этим надо что-то делать. Медикаментозное лечение, конечно, существует, но оно не способно полностью вылечить. Часто требуется хирургическое вмешательство.
Какой метод более эффективный?
Все зависит от конкретной ситуации. Есть случаи, которые не поддаются медикаментозному лечению вообще, а операция – всегда большой риск, на который не во всех случаях можно пойти из-за общего здоровья пациента. Тем более если операция будет происходить на мозге или затрагивать слишком много его участков. В любом случае долгое восстановление и побочные эффекты точно ухудшают качество жизни, но и продолжать жить с эпилепсией, понятно, тяжело. Наша команда работает над базовым элементом для нейропротезов –устройств, предназначенных для альтернативного метода лечения, нейростимуляции. Он называется мемристор.
Что это?
Запоминающее устройство, способное имитировать функции синапсов мозга (это место контакта между двумя нейронами или, например, между нейроном и мышцей). Грубо говоря, мемристор запоминает свое внутреннее состояние в ответ на сигналы, которые на него поступают, и может подстраиваться под внешние факторы. Мы разрабатываем мемристор для борьбы с эпилепсией и предполагаем, что он сможет заменить поврежденную часть мозга. То есть устройство как бы встанет на место группы клеток и, когда будет «чувствовать» импульсы, которые провоцируют эпилептические припадки, начнет блокировать их, при этом передавая к следующей группе «здоровый» сигнал.
Мемристоры можно использовать только в случаях с эпилепсией?
Нет. Такая технология может помочь и с другими нейродегенеративными заболеваниями, например с болезнью Паркинсона. На самом деле мемристоры довольно разносторонние – их можно использовать в разных направлениях. Есть работы, в которых светочувствительность мемристоров хотели использовать в протезах для людей с нарушениями зрения. Вообще мемристоры начали изучать еще в 60-х, но исследования были довольно фрагментарными.
Почему?
По разным причинам. Технология изготовления мемристоров была недостаточно развита, финансирование тоже было небольшим. Из-за небольшой группы заинтересованных ученых и маленького финансирования погибает довольно много перспективных проектов. Возможно, сейчас мы бы уже вышли на абсолютно другой уровень медицины с мемристорами, если бы не этот застой. Изначально они вообще исследовались для использования в компьютерных технологиях, например в самых обычных флешках. Но даже если посмотреть только на наш проект, то сразу становится понятно, насколько можно усовершенствовать способы лечения. Мы предполагаем, что благодаря использованию мемристоров вырастет производительность, уменьшится энергопотребление, размер и цена даже уже существующих нейропротезов. Дело в том, что в их основе сейчас лежат транзисторы, резисторы и другие элементы. А один мемристор сможет заменить от нескольких до десятков таких транзисторов.
На каком этапе сейчас ваш проект?
Мы уже провели первые исследования. Насколько я знаю, мы первыми подали на мемристор сигнал именно группы клеток при моделировании эпилептической активности и получили положительный результат. Наша команда только в самом начале пути, но результаты уже отличные, как и прогнозы.
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Фото Марии Коряжкиной сделано в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Университету больше 100 лет, а сейчас он входит в число лучших вузов России и в ТОП-800 (по версии QS World University Rankings).
Текст: Виктория Шуршина
Фото: Оксана Шверницкая
Стиль: Алина Семяшкина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
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