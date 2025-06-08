Ученые ННГУ им. Лобачевского создали уникальный композитный материал для 3D-биопечати тканей и органов человека

В перспективе разработка также сможет заменить традиционные имплантаты зубов и титановые пластины для поддержки костей при крупных переломах.

Иван Леднев, соавтор исследования: Наша задача – производство филамента (нити) для медицинских 3D-принтеров. Мы уже опробовали сополимер в биопечати и теперь учимся настраивать соединение для разных применений. Кроме того, мы планируем усовершенствовать материал с помощью дополнительных веществ.

Технологию уже запатентовали – ученые изучали композицию того же хитозана и полилактида, который в основном используется для создания хирургических нитей.

Фото: предоставлены пресс-службой ННГУ (фотограф Андрей Скворцов).