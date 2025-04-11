Расписание медиашколы НН.Собака.ru в центре «Вега» на апрель

2 апреля — лекция культуролога Риммы Газе: «Как творить искусство и рассказывать о нем в эру соцсетей».

Сделали бы соцсети Дали еще богаче? Спасли бы рилсы и тиктоки Модильяни и Ван Гога от нищеты?

4 апреля — лекция блогера Полины Черноталовой.

Как создать личный бренд, привлекать внимание аудитории к нему и понять, чем хочешь заниматься.

9 апреля — лекция главы агенства «Рейтинг» Натальи Бочаровой об организации фестивалей, больших мероприятий и работе с комьюнити.

11 апреля — лекция критика Катерины Смирновой о соцсетях.

Соцсети: сторис как окно в чужую жизнь, аватарка как искусство. Что такое новая этика. Доксинг, сталкинг, гэтсбинг. Что такое лайки и что значить лайкинг.

16 апреля — лекция психолога Александра Галкина: «Как стать уверенным и не бояться говорить в жизни и в соцсетях».

18 апреля — лекция блогера Леши Молева

Как одному создать целое медиа, которое забарывает СМИ

23 апреля — лекция Жрицы Еды Светланы Головановой.

Расскажет про свои гастроквесты и про то, как зарабатывать в соцсетях.

25 апреля — лекция оператора Нижегородской правды Оксаны Денисовой.

Занятия проходят дважды в неделю по средам и пятницам в «Веге» в парке «Швейцария» с 18:30 до 20:00.

Школьники от 12 лет могут записаться на курс по ссылке. Студенты могут записаться в телеграме нашего диджитал-главреда Катерины Смирновой по номеру 89867442939. Сами занятия бесплатные, но будьте готовы выполнять домашние задания. Самым активным и способным подпишем практику, а может, и на работу возьмем.