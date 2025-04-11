Расписание медиашколы НН.Собака.ru в центре «Вега» на апрель

Продолжаем курс «Медиатворчество. Журналистика» совместно с региональным центром развития талантов «Вега» в парке «Швейцария». В этом месяце будем слушать лекции спикеров самых разных направлений (от Жрицы Еды до оператора «Нижегородской правды!»), обсуждать соцсети и организацию фестивалей. Публикуем расписание медиашколы на апрель
- 2 апреля — лекция культуролога Риммы Газе: «Как творить искусство и рассказывать о нем в эру соцсетей».
Сделали бы соцсети Дали еще богаче? Спасли бы рилсы и тиктоки Модильяни и Ван Гога от нищеты?
- 4 апреля — лекция блогера Полины Черноталовой.
Как создать личный бренд, привлекать внимание аудитории к нему и понять, чем хочешь заниматься.
- 9 апреля — лекция главы агенства «Рейтинг» Натальи Бочаровой об организации фестивалей, больших мероприятий и работе с комьюнити.
- 11 апреля — лекция критика Катерины Смирновой о соцсетях.
Соцсети: сторис как окно в чужую жизнь, аватарка как искусство. Что такое новая этика. Доксинг, сталкинг, гэтсбинг. Что такое лайки и что значить лайкинг.
- 16 апреля — лекция психолога Александра Галкина: «Как стать уверенным и не бояться говорить в жизни и в соцсетях».
- 18 апреля — лекция блогера Леши Молева
Как одному создать целое медиа, которое забарывает СМИ
- 23 апреля — лекция Жрицы Еды Светланы Головановой.
Расскажет про свои гастроквесты и про то, как зарабатывать в соцсетях.
- 25 апреля — лекция оператора Нижегородской правды Оксаны Денисовой.
Занятия проходят дважды в неделю по средам и пятницам в «Веге» в парке «Швейцария» с 18:30 до 20:00.
Школьники от 12 лет могут записаться на курс по ссылке. Студенты могут записаться в телеграме нашего диджитал-главреда Катерины Смирновой по номеру 89867442939. Сами занятия бесплатные, но будьте готовы выполнять домашние задания. Самым активным и способным подпишем практику, а может, и на работу возьмем.
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