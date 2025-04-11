18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Расписание медиашколы НН.Собака.ru в центре «Вега» на апрель

Продолжаем курс «Медиатворчество. Журналистика» совместно с региональным центром развития талантов «Вега» в парке «Швейцария». В этом месяце будем слушать лекции спикеров самых разных направлений (от Жрицы Еды до оператора «Нижегородской правды!»), обсуждать соцсети и организацию фестивалей. Публикуем расписание медиашколы на апрель

  • 2 апреля — лекция культуролога Риммы Газе: «Как творить искусство и рассказывать о нем в эру соцсетей».

Сделали бы соцсети Дали еще богаче? Спасли бы рилсы и тиктоки Модильяни и Ван Гога от нищеты?

  • 4 апреля — лекция блогера Полины Черноталовой.

Как создать личный бренд, привлекать внимание аудитории к нему и понять, чем хочешь заниматься.

  • 9 апреля — лекция главы агенства «Рейтинг» Натальи Бочаровой об организации фестивалей, больших мероприятий и работе с комьюнити.
  • 11 апреля — лекция критика Катерины Смирновой о соцсетях.

Соцсети: сторис как окно в чужую жизнь, аватарка как искусство. Что такое новая этика. Доксинг, сталкинг, гэтсбинг. Что такое лайки и что значить лайкинг.

  • 16 апреля — лекция психолога Александра Галкина: «Как стать уверенным и не бояться говорить в жизни и в соцсетях».
  • 18 апреля — лекция блогера Леши Молева

Как одному создать целое медиа, которое забарывает СМИ

  • 23 апреля — лекция Жрицы Еды Светланы Головановой.

Расскажет про свои гастроквесты и про то, как зарабатывать в соцсетях.

  • 25 апреля — лекция оператора Нижегородской правды Оксаны Денисовой.

 

Занятия проходят дважды в неделю по средам и пятницам в «Веге» в парке «Швейцария» с 18:30 до 20:00.

Школьники от 12 лет могут записаться на курс по ссылке. Студенты могут записаться в телеграме нашего диджитал-главреда Катерины Смирновой по номеру 89867442939. Сами занятия бесплатные, но будьте готовы выполнять домашние задания. Самым активным и способным подпишем практику, а может, и на работу возьмем.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: