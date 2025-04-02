Ученые ННГУ им. Лобачевского открыли генетическую мутацию

Она провоцирует умственные отклонения: если оба родителя являются носителями, то ребенок рождается с нейропатологией. Мутации гена нарушают деление стволовых клеток мозга, из-за чего они не превращаются в нейроны. Исследование проходило совместно с английскими, немецкими и американскими коллегами, а его результаты опубликованы в авторитетном научном издании Nature Communications.