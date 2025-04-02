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Ученые ННГУ им. Лобачевского открыли генетическую мутацию

Она провоцирует умственные отклонения: если оба родителя являются носителями, то ребенок рождается с нейропатологией. Мутации гена нарушают деление стволовых клеток мозга, из-за чего они не превращаются в нейроны. Исследование проходило совместно с английскими, немецкими и американскими коллегами, а его результаты опубликованы в авторитетном научном издании Nature Communications.                                                                                                        

В лаборатории генетики развития мозга Университета Лобачевского сейчас изучают и другие гены, участвующие в развитии неврологических заболеваний. Такая работа необходима для дальнейшей диагностики и прогноза возможных отклонений: родителям, которые находятся в зоне риска, это дает шанс на рождение здорового ребенка. 

Фото: пресс-служба ННГУ (Андрей Скворцов)

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