18+
  • Город
  • Наука и образование
Наука и образование

Поделиться:

Расписание медиашколы НН.Собака.ru в центре «Вега» на февраль

Продолжаем курс «Медиатворчество. Журналистика» совместно с региональным центром развития талантов «Вега» в парке «Швейцария». В прошлом месяце занимались деконструкцией жанра интервью, снимали и монтировали рилсы, редактировали тексты топовых изданий и учились выуживать у респондентов нужные слова. Публикуем расписание медиашколы на февраль.

5 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой и психолога Дины Братсберг.

  • Упражнения на активное слушание;
  • Интервью как психологическая сессия;
  • Практикум: готовимся и берем интервью у интересного человека.

7 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой и психолога Александра Галкина: «Психологические аспекты интервью. Кто чего хочет»

  • Конфликты журналиста и собеседника. Как избежать и разрешить;
  • Флирт и агрессия во время интервью;
  • Практикум: берем интересное интервью;
  • Дз: пишем интервью. 

12 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой«Интервью по полочкам, закрепляем»

  • Как договариваться об интервью? Как согласовывать?
  • Что делать, если собеседник заявляет «Я этого не говорил».
  • Практикум: разбор домашнего задания и интервью с сайта НН.Собака.ru

14 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Интервью + Малевич»

  • вопрос-ответ;
  • правила жизни;
  • собираем интервью как здание;
  • смыслы и порядок слов – переворачиваем интервью с ног на голову;
  • интервью – гайд;
  • интервью – анкета.
  • Практикум: переводим разговорную речь в письменную. Разбор кейсов

19 февраля – рилсмейкер Екатерина Русь

  • Монтируем рилсы и исправляем ошибки.

21 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Интервью в соцсетях + Записываем подкаст»

  • Прямой эфир: готовимся к импровизации; как быть интересным собеседнику; разные роли собеседников. Практикум «Интервью как игра»
  • Как проводить и монтировать радио-интервью.
  • Практикум «Записываем подкаст». 

26 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Обзор и афиша»

  • Зачем нужны и что можно обозреть; для кого мы это делаем, как подобрать вещи и события для обзора.
  • Экспертность журналиста (из чего складывается, кто дал нам право); партнеры, помощники, консультанты и пиарщики.
  • Закон о СМИ и обзоры.
  • Обзоры в разных видах СМИ и соцсетях: как оформить, чтобы было интересно (от карточек и рилсов до репортажа – расследования).
  • Практикум «Пилим обзор пиццы» по всем правилам.

28 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Составляем афишу и планы на сезон/месяц/выходные»

  • Иллюстрируем культурную афишу комментариями и интервью.
  • Практикум: берём интервью у оперной дивы

Занятия проходят дважды в неделю по средам и пятницам в «Веге» в парке «Швейцария» с 18:30 до 20:00.
Школьники от 12 лет могут записаться на курс по ссылке. Студенты могут записаться в телеграме нашего диджитал-главреда Катерины Смирновой по номеру 89867442939. Сами занятия бесплатные, но будьте готовы выполнять домашние задания. Самым активным и способным подпишем практику, а может, и на работу возьмем.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: