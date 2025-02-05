Расписание медиашколы НН.Собака.ru в центре «Вега» на февраль

Продолжаем курс «Медиатворчество. Журналистика» совместно с региональным центром развития талантов «Вега» в парке «Швейцария». В прошлом месяце занимались деконструкцией жанра интервью, снимали и монтировали рилсы, редактировали тексты топовых изданий и учились выуживать у респондентов нужные слова. Публикуем расписание медиашколы на февраль.
5 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой и психолога Дины Братсберг.
- Упражнения на активное слушание;
- Интервью как психологическая сессия;
- Практикум: готовимся и берем интервью у интересного человека.
7 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой и психолога Александра Галкина: «Психологические аспекты интервью. Кто чего хочет»
- Конфликты журналиста и собеседника. Как избежать и разрешить;
- Флирт и агрессия во время интервью;
- Практикум: берем интересное интервью;
- Дз: пишем интервью.
12 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Интервью по полочкам, закрепляем»
- Как договариваться об интервью? Как согласовывать?
- Что делать, если собеседник заявляет «Я этого не говорил».
- Практикум: разбор домашнего задания и интервью с сайта НН.Собака.ru
14 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Интервью + Малевич»
- вопрос-ответ;
- правила жизни;
- собираем интервью как здание;
- смыслы и порядок слов – переворачиваем интервью с ног на голову;
- интервью – гайд;
- интервью – анкета.
- Практикум: переводим разговорную речь в письменную. Разбор кейсов
19 февраля – рилсмейкер Екатерина Русь
- Монтируем рилсы и исправляем ошибки.
21 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Интервью в соцсетях + Записываем подкаст»
- Прямой эфир: готовимся к импровизации; как быть интересным собеседнику; разные роли собеседников. Практикум «Интервью как игра»
- Как проводить и монтировать радио-интервью.
- Практикум «Записываем подкаст».
26 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Обзор и афиша»
- Зачем нужны и что можно обозреть; для кого мы это делаем, как подобрать вещи и события для обзора.
- Экспертность журналиста (из чего складывается, кто дал нам право); партнеры, помощники, консультанты и пиарщики.
- Закон о СМИ и обзоры.
- Обзоры в разных видах СМИ и соцсетях: как оформить, чтобы было интересно (от карточек и рилсов до репортажа – расследования).
- Практикум «Пилим обзор пиццы» по всем правилам.
28 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Составляем афишу и планы на сезон/месяц/выходные»
- Иллюстрируем культурную афишу комментариями и интервью.
- Практикум: берём интервью у оперной дивы
Занятия проходят дважды в неделю по средам и пятницам в «Веге» в парке «Швейцария» с 18:30 до 20:00.
Школьники от 12 лет могут записаться на курс по ссылке. Студенты могут записаться в телеграме нашего диджитал-главреда Катерины Смирновой по номеру 89867442939. Сами занятия бесплатные, но будьте готовы выполнять домашние задания. Самым активным и способным подпишем практику, а может, и на работу возьмем.
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