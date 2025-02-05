Расписание медиашколы НН.Собака.ru в центре «Вега» на февраль

Занятия проходят дважды в неделю по средам и пятницам в «Веге» в парке «Швейцария» с 18:30 до 20:00.

Школьники от 12 лет могут записаться на курс по ссылке. Студенты могут записаться в телеграме нашего диджитал-главреда Катерины Смирновой по номеру 89867442939. Сами занятия бесплатные, но будьте готовы выполнять домашние задания. Самым активным и способным подпишем практику, а может, и на работу возьмем.