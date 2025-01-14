Расписание медиашколы НН.Собака.ru в центре «Вега» на январь

Продолжаем курс «Медиатворчество. Журналистика» совместно с региональным центром развития талантов «Вега» в парке «Швейцария». Уже научились: делать фото мечты, создавать интеллектуальный глянец, писать об искусстве и брать идеальный комментарий. Публикуем новое расписание медиашколы на январь-начало февраля.
15 января – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Учимся задавать вопросы и прокачиваем дикцию»
- Разговариваем с экспертами этично и нетоксично;
- Можно ли публиковать комментарий вопреки желанию собеседника;
- Отсутствие ответа – само по себе ответ?
17 января – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Обзор и афиша»
- Зачем нужны и что можно обозреть; для кого мы это делаем, как подобрать вещи и события для обзора;
- Экспертность журналиста (из чего складывается, кто дал нам право); партнеры, помощники, консультанты и пиарщики;
- Как работать с соцсетями;
- Закон о СМИ и обзоры;
- Обзоры в разных видах СМИ и соцсетях: как оформить, чтобы было интересно (от карточек и рилсов до репортажа – расследования)
- Практикум «Пилим обзор пиццы» по всем правилам.
22 января – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Идеальное интервью»
- Зачем нужны интервью и кому это надо;
- виды интервью; интервью в разных видах СМИ;
- как договариваться об интервью: где чья выгода (журналист-собеседник-читатель/слушатель/зритель);
- как сделать интервью интересным;
- Практикум: ищем информацию и готовимся к интервью с соседом по парте.
24 января – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Манипуляции во время интервью»
- Цели интервьюера и респондента;
- Как добиться от собеседника интересных ответов;
- Какие бывают манипуляции во время интервью;
- Нужно ли согласовывать интервью;
- Что делать, если собеседник заявляет «Я этого не говорил»;
- Практикум «Как правильно задавать вопросы».
29 января – мастер-класс рилсмейкера Екатерины Хоженковой: «Рилс с нуля: основные принципы и приложения»
31 января – мастер-класс рилсмейкера Екатерины Хоженковой: «Создаем рилсы»
5 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Камень/ножницы/бумага: многогранное интервью»
- Интервью на бумаге: вопрос-ответ; правила жизни; собираем интервью как здание; смыслы и порядок слов – переворачиваем интервью с ног на голову;
- надо ли переводить разговорную речь в письменную и как;
- Практикум «Берём интервью у…»;
- Интервью – гайд, интервью – анкета: форма, глубина и личность;
- Где размещать и как оформлять: сайт, радио, журнал/газета, тв, соцсети.
7 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Интервью в прямом эфире»
- Готовимся к импровизации;
- Как быть интересным собеседнику;
- Разные роли собеседников;
- Флирт во время интервью;
- Практикум «Интервью как игра»;
- Радио-интервью и подкасты: как проводить и монтировать радио-интервью; как решать конфликты;
- Практикум «Записываем подкаст»;
- Интервью на тв и видео-подкаст: прямой эфир; что и как вырезать из видео-интервью;
- Практикум «Записываем видео-интервью».
Занятия проходят дважды в неделю по средам и пятницам в «Веге» в парке «Швейцария» с 18:30 до 20:00.
Школьники от 12 лет могут записаться на курс по ссылке. Студенты могут записаться в телеграме нашего диджитал-главреда Катерины Смирновой по номеру 89867442939. Сами занятия бесплатные, но будьте готовы выполнять домашние задания. Самым активным и способным подпишем практику, а может, и на работу возьмем.
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