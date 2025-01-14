Расписание медиашколы НН.Собака.ru в центре «Вега» на январь

29 января – мастер-класс рилсмейкера Екатерины Хоженковой: «Рилс с нуля: основные принципы и приложения»

31 января – мастер-класс рилсмейкера Екатерины Хоженковой: «Создаем рилсы»

5 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Камень/ножницы/бумага: многогранное интервью»

Интервью на бумаге: вопрос-ответ; правила жизни; собираем интервью как здание; смыслы и порядок слов – переворачиваем интервью с ног на голову;

надо ли переводить разговорную речь в письменную и как;

Практикум «Берём интервью у…»;

Интервью – гайд, интервью – анкета: форма, глубина и личность;

Где размещать и как оформлять: сайт, радио, журнал/газета, тв, соцсети.

7 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Интервью в прямом эфире»

Готовимся к импровизации;

Как быть интересным собеседнику;

Разные роли собеседников;

Флирт во время интервью;

Практикум «Интервью как игра»;

Радио-интервью и подкасты: как проводить и монтировать радио-интервью; как решать конфликты;

Практикум «Записываем подкаст»;

Интервью на тв и видео-подкаст: прямой эфир; что и как вырезать из видео-интервью;

Практикум «Записываем видео-интервью».

Занятия проходят дважды в неделю по средам и пятницам в «Веге» в парке «Швейцария» с 18:30 до 20:00.

Школьники от 12 лет могут записаться на курс по ссылке. Студенты могут записаться в телеграме нашего диджитал-главреда Катерины Смирновой по номеру 89867442939. Сами занятия бесплатные, но будьте готовы выполнять домашние задания. Самым активным и способным подпишем практику, а может, и на работу возьмем.

