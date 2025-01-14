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Наука и образование

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Расписание медиашколы НН.Собака.ru в центре «Вега» на январь

Продолжаем курс «Медиатворчество. Журналистика» совместно с региональным центром развития талантов «Вега» в парке «Швейцария». Уже научились: делать фото мечты, создавать интеллектуальный глянец, писать об искусстве и брать идеальный комментарий. Публикуем новое расписание медиашколы на январь-начало февраля.

15 января – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Учимся задавать вопросы и прокачиваем дикцию»

  • Разговариваем с экспертами этично и нетоксично;
  • Можно ли публиковать комментарий вопреки желанию собеседника;
  • Отсутствие ответа – само по себе ответ?

17 января – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Обзор и афиша»

  • Зачем нужны и что можно обозреть; для кого мы это делаем, как подобрать вещи и события для обзора;
  • Экспертность журналиста (из чего складывается, кто дал нам право); партнеры, помощники, консультанты и пиарщики;
  • Как работать с соцсетями;
  • Закон о СМИ и обзоры;
  • Обзоры в разных видах СМИ и соцсетях: как оформить, чтобы было интересно (от карточек и рилсов до репортажа – расследования)
  • Практикум «Пилим обзор пиццы» по всем правилам.

22 января – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Идеальное интервью»

  • Зачем нужны интервью и кому это надо;
  • виды интервью; интервью в разных видах СМИ;
  • как договариваться об интервью: где чья выгода (журналист-собеседник-читатель/слушатель/зритель);
  • как сделать интервью интересным;
  • Практикум: ищем информацию и готовимся к интервью с соседом по парте.

24 января – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Манипуляции во время интервью»

  • Цели интервьюера и респондента;
  • Как добиться от собеседника интересных ответов;
  • Какие бывают манипуляции во время интервью;
  • Нужно ли согласовывать интервью;
  • Что делать, если собеседник заявляет «Я этого не говорил»;
  • Практикум «Как правильно задавать вопросы».

29 января – мастер-класс рилсмейкера Екатерины Хоженковой: «Рилс с нуля: основные принципы и приложения»

31 января – мастер-класс рилсмейкера Екатерины Хоженковой: «Создаем рилсы»

5 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Камень/ножницы/бумага: многогранное интервью»

  • Интервью на бумаге: вопрос-ответ; правила жизни; собираем интервью как здание; смыслы и порядок слов – переворачиваем интервью с ног на голову;
  • надо ли переводить разговорную речь в письменную и как;
  • Практикум «Берём интервью у…»;
  • Интервью – гайд, интервью – анкета: форма, глубина и личность;
  • Где размещать и как оформлять: сайт, радио, журнал/газета, тв, соцсети.

7 февраля – лекция диджитал-главреда «НН.Собака.ru» Катерины Смирновой: «Интервью в прямом эфире»

  • Готовимся к импровизации;
  • Как быть интересным собеседнику;
  • Разные роли собеседников;
  • Флирт во время интервью;
  • Практикум «Интервью как игра»;
  • Радио-интервью и подкасты: как проводить и монтировать радио-интервью; как решать конфликты;
  • Практикум «Записываем подкаст»;
  • Интервью на тв и видео-подкаст: прямой эфир; что и как вырезать из видео-интервью;
  • Практикум «Записываем видео-интервью».

Занятия проходят дважды в неделю по средам и пятницам в «Веге» в парке «Швейцария» с 18:30 до 20:00.
Школьники от 12 лет могут записаться на курс по ссылке. Студенты могут записаться в телеграме нашего диджитал-главреда Катерины Смирновой по номеру 89867442939. Сами занятия бесплатные, но будьте готовы выполнять домашние задания. Самым активным и способным подпишем практику, а может, и на работу возьмем.
 

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