«Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде

На открытии кампуса площадью 2660 м² на ул. Тургенева, 30 присутствовали председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Греф отметил, что Нижний — один из самых продвинутых городов в стране с точки зрения развития современных технологий, микроэлектроники и IT. А Никитин добавил, что несмотря на это, даже у нас тоже существует дефицит кадров, который и устранит "Школа 21" с ее дисциплиной, свободным, но плотным режимом.

В Нижнем Новгороде она рассчитана на 200 станций с режимом работы 24/7. Планируется, что через отборочные «бассейны» будут ежегодно проходить 900 человек, а приступать к основному обучению — 200. Среди желающих учиться в школе — 84% нижегородцев, а также жители Пензенской, Костромской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей.