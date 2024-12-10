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Наука и образование

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«Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде

Сейчас в первой школе цифровых технологий от Сбера учатся 220 человек. Любой желающий старше 18 лет сможет бесплатно получить ИТ-профессию. 

На открытии кампуса площадью 2660 м² на ул. Тургенева, 30 присутствовали председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Греф отметил, что Нижний  — один из самых продвинутых городов в стране с точки зрения развития современных технологий, микроэлектроники и IT. А Никитин добавил, что несмотря на это, даже у нас тоже существует дефицит кадров, который и устранит "Школа 21" с ее дисциплиной, свободным, но плотным режимом.

В Нижнем Новгороде она рассчитана на 200 станций с режимом работы 24/7. Планируется, что через отборочные «бассейны» будут ежегодно проходить 900 человек, а приступать к основному обучению — 200. Среди желающих учиться в школе — 84% нижегородцев, а также жители Пензенской, Костромской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей.

«Бассейн» стартовал 2 декабря. На него зачислено 220 человек. Средний возраст участников ― 29 лет. Треть студентов ― девушки. 50% никогда не пробовали программировать до поступления в «Школу 21» и пришли из сфер юриспруденции, туризма, промышленности, искусства и строительства. 

Следующие «бассейны» начнутся 27 января и 10 марта 2025 года. После «бассейна» каждый участник выстроит индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей. Можно выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Или одно из пяти новых направлений «Школы 21», где умение писать код необязательно: кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы.

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