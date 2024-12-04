Расписание Школы журналиста НН.Собака.ru в центре «Вега»

Мы запустили курс «Медиатворчество. Журналистика» совместно с региональным центром развития талантов «Вега» в парке «Швейцария». До конца мая дважды в неделю мы будем учить студентов и школьников создавать стильные тексты, брать глубокие интервью и воплощать съемки, которые станут легендами.
4 декабря в 18:30 состоится мастер-класс Арины Федотовой, Артема Шагалкина и Димы Казаха – «Сила творчества. Как визуал меняет этот мир!».
Арина Федотова, профессиональный фотограф НН.Собака.ru в жанрах Fashion&Beauty. В Нижнем ее называют «Королева Бьюти». Арина давно и активно сотрудничает с глянцевыми журналами, а также занимается обучением фотосъемке и ретуши.
Артем Шагалкин, профессиональный фотограф НН.Собака.ru, активно и много снимает на пленку. Работает с брендом Called a Garment.
Дима Казах, дизайнер, создатель бренда апсайкл одежды KzD и победитель фестиваля «Российская студенческая весна» 2024. Его вещи носят по всей России и не только.
Расписание занятий до конца года:
- 6 декабря – мастер-класс фотографа Анастасии Макарычевой «Документальная фотография на грани с искусством»
- 11 декабря – лекция главного редактора журнала НН.Собака.ru Алены Зобовой «Особенности создания интеллектуального глянца»
- 13 декабря – лекция главного редактора журнала НН.Собака.ru Алены Зобовой «Выжившие: глянцевая журналистика сегодня»
- 18 декабря – мастер-класс Екатерины Русь «Рилс с нуля: основные принципы и приложения»
- 20 декабря мастер-класс главного редактора мультимедиа НН.Собака.ru Катерины Смирновой «Ищем новости, берем комментарии, создаем обзоры»
- 25 декабря – мастер-класс – сюрприз.
Занятия будут проходить дважды в неделю по средам и пятницам в «Веге» в парке «Швейцария» с 18:30 до 20:00.
Школьники от 12 лет могут записаться на курс по ссылке. Студенты могут записаться в телеграме нашего диджитал-главреда Катерины Смирновой по номеру 89867442939. Сами занятия бесплатные, но будьте готовы выполнять домашние задания. Самым активным и способным подпишем практику, а может, и на работу возьмем.
Комментарии (0)