Расписание Школы журналиста НН.Собака.ru в центре «Вега»

4 декабря в 18:30 состоится мастер-класс Арины Федотовой, Артема Шагалкина и Димы Казаха – «Сила творчества. Как визуал меняет этот мир!».

Арина Федотова, профессиональный фотограф НН.Собака.ru в жанрах Fashion&Beauty. В Нижнем ее называют «Королева Бьюти». Арина давно и активно сотрудничает с глянцевыми журналами, а также занимается обучением фотосъемке и ретуши.

Артем Шагалкин, профессиональный фотограф НН.Собака.ru, активно и много снимает на пленку. Работает с брендом Called a Garment.

Дима Казах, дизайнер, создатель бренда апсайкл одежды KzD и победитель фестиваля «Российская студенческая весна» 2024. Его вещи носят по всей России и не только.