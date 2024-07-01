Сусанна Гордлеева: «Мы все контролируем»

Одна из самых молодых профессоров ННГУ – автор исследования, которое выводит на новый уровень возможности искусственного интеллекта. Ее открытие позволяет создать поколение нейросетей, работающих как человеческий мозг. Такие технологии важны в самых разных сферах – от беспилотных транспортных систем до медицины. А вот для апокалиптических страхов оснований нет.
Чему посвящено ваше исследование?
Я всю свою научную карьеру изучаю, как клетки головного мозга обрабатывают информацию. Делаю это с точки зрения биофизики с подходами математического моделирования. То есть я не режу настоящий мозг, а описываю с помощью математики, как в нем генерируются электрические импульсы и передаются по нейронным сетям. Этому посвящены мои кандидатская и докторская диссертации. Совсем недавно нам удалось показать, что такое биоподобное моделирование и основанное на нем построение искусственного интеллекта повышает производительность последнего. Мы разрабатываем нейроморфные технологии вычислений, которые имитируют принципы работы мозга.
Будущее из «Терминатора» совсем близко? Уже начинать бояться?
Нет, пока рано. Сейчас нейросети делают ровно то, чему мы их обучили. Искусственный интеллект решает точные практические задачи, он не обладает эмоциями или способностями к самообучению. До этого еще очень далеко.
Но вы работаете над этим…
(Смеется.) Мы все контролируем. Если без шуток: сверхновые технологии в отдельных случаях критически важны для страны. Их разработкой и занимается наука. Самый яркий пример – атомная бомба. Кто ее изобрел? Не военные, а ученые для защиты нашего суверенитета. Все очень просто: у кого технологии, тот более независим.
Где будет использовано ваше открытие?
Оно поможет в создании вычислительных систем, работа которых похожа на работу мозга. Это нейроморфное «железо». Чтобы оно функционировало, нужен соответствующий софт, алгоритмическая база, которой и являются мои модели. В современных компьютерах блоки обработки и хранения информации разъединены в пространстве физически. И на передачу данных из одного в другой уходит много энергии и времени. А если их совместить, то мы получим выигрыш по энергоэффективности.
Другое применение – в области медицины. Сегодня не существует протезов, которые управляются сигналами мозга. Наши разработки помогут в их создании. Кроме этого, мы можем моделировать разные заболевания головного мозга и изучать биофизические механизмы возникновения патологий, то, как те или другие факторы влияют на протекание болезни.
Такая сложная научная сфера – почему вы выбрали именно ее?
Это же очень интересно: понимать основы восприятия информации, как это все на клеточном уровне происходит, как обучаются наши нейронные сети в головном мозге. К тому же я четко знаю, что то, чем я занимаюсь, в жизни реально пригодится. Мне это нравится, добавляет азарта.
Ваше исследование получило высшее признание, вы – лауреат премии президента. Это было неожиданно?
Я подавала заявку три раза. В прошлом году, можно сказать, успела попасть в последний вагон: возрастной ценз для соискателей – 35 лет, документы я оформила за несколько дней до своего 36-летия. Это самая престижная награда для молодых ученых в нашей стране, редкая и ценная, я очень ее хотела. Она состоит из двух частей – государственного знака, меня награждал им Владимир Владимирович, и денежной части, которая выдается на весь коллектив, занимавшийся исследованием. Это признание не только моих личных заслуг, но и заслуг всей моей команды из ННГУ. Я надеюсь, оно поможет в привлечении внимания и средств для развития нашего научного направления. А чтобы это случилось, нужно продолжать дальше работать.
Текст: Карина Весновская
Фото: Оксана Шверницкая
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)