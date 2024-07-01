Сусанна Гордлеева: «Мы все контролируем»

Чему посвящено ваше исследование?

Я всю свою научную карьеру изучаю, как клетки головного мозга обрабатывают информацию. Делаю это с точки зрения биофизики с подходами математического моделирования. То есть я не режу настоящий мозг, а описываю с помощью математики, как в нем генерируются электрические импульсы и передаются по нейронным сетям. Этому посвящены мои кандидатская и докторская диссертации. Совсем недавно нам удалось показать, что такое биоподобное моделирование и основанное на нем построение искусственного интеллекта повышает производительность последнего. Мы разрабатываем нейроморфные технологии вычислений, которые имитируют принципы работы мозга.

Будущее из «Терминатора» совсем близко? Уже начинать бояться?

Нет, пока рано. Сейчас нейросети делают ровно то, чему мы их обучили. Искусственный интеллект решает точные практические задачи, он не обладает эмоциями или способностями к самообучению. До этого еще очень далеко.

Но вы работаете над этим…

(Смеется.) Мы все контролируем. Если без шуток: сверхновые технологии в отдельных случаях критически важны для страны. Их разработкой и занимается наука. Самый яркий пример – атомная бомба. Кто ее изобрел? Не военные, а ученые для защиты нашего суверенитета. Все очень просто: у кого технологии, тот более независим.