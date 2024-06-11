«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и технологии»

17 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. В Пакгаузах соберутся друзья, партнеры, герои «НН.Собака.ru». И, главное, 50 самых знаменитых нижегородцев. Представляем вам лауреатов в номинации «Наука и технологии» — исследователей, визионеров, новаторов, тех, кто подходит к развитию и продвижению Нижнего с научной точки зрения.
Дмитрий Щербаков
Основатель компании DEERAY
Екатерина Качалова
Популяризатор науки, химик, аспирант химфака ННГУ
Иван Пургин
Исполнительный директор компании «Фрактал»
Наталья Шуклина
Ученая
Николай Худошин
Травматолог-ортопед Приволжского окружного медицинского центра
Сусанна Гордлеева
Профессор ННГУ им. Лобачевского
«НН. Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)