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Наука и образование

«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и технологии»

17 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. В Пакгаузах соберутся друзья, партнеры, герои «НН.Собака.ru». И, главное, 50 самых знаменитых нижегородцев. Представляем вам лауреатов в номинации «Наука и технологии» — исследователей, визионеров, новаторов, тех, кто подходит к развитию и продвижению Нижнего с научной точки зрения.

Дмитрий Щербаков Основатель компании DEERAY
Артем Торопов

Дмитрий Щербаков

Основатель компании DEERAY

Екатерина Качалова Популяризатор науки, химик, аспирант химфака ННГУ
Инна Зебра

Екатерина Качалова

Популяризатор науки, химик, аспирант химфака ННГУ

Иван Пургин Исполнительный директор компании «Фрактал»
Артем Торопов

Иван Пургин

Исполнительный директор компании «Фрактал»

Наталья Шуклина Ученая
Арина Федотова

Наталья Шуклина

Ученая

Николай Худошин Травматолог-ортопед Приволжского окружного медицинского центра
Артем Торопов

Николай Худошин

Травматолог-ортопед Приволжского окружного медицинского центра

Сусанна Гордлеева Профессор ННГУ им. Лобачевского
Оксана Шверницкая

Сусанна Гордлеева

Профессор ННГУ им. Лобачевского

«НН. Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:

Генерального партнера — клинику «САДКО»

Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»

Официального партнера — VOYAH Автолига

Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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