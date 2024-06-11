«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и технологии»

17 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. В Пакгаузах соберутся друзья, партнеры, герои «НН.Собака.ru». И, главное, 50 самых знаменитых нижегородцев. Представляем вам лауреатов в номинации «Наука и технологии» — исследователей, визионеров, новаторов, тех, кто подходит к развитию и продвижению Нижнего с научной точки зрения.