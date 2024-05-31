18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

«Простор без границ» в Академии Маяк

На два дня Академия Маяк станет точкой притяжения всех креаторов – будут лекции, воркшопы и открытые дискуссии от VK платформы «Простор». Участники смогут потренироваться на кейсах известных брендов и выиграть обучающий курс от международной школы креатива mads.

Пленарные сессии пройдут по семи направлениям: дизайн, культура и цифровое искусство, видеоиндустрия, творчество и креативное продюсирование, а еще музыка. Спикеры — крутые: от краша всех дизайнеров Вышки Григория Хромова до директора галереи Futuro Анастасии Пановой.

Когда: 1 и 2 июня с 11:00
Где: Академия Маяк, Нижне-Волжская набережная, 1

Вход бесплатный, необходима регистрация.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: