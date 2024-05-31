«Простор без границ» в Академии Маяк

На два дня Академия Маяк станет точкой притяжения всех креаторов – будут лекции, воркшопы и открытые дискуссии от VK платформы «Простор». Участники смогут потренироваться на кейсах известных брендов и выиграть обучающий курс от международной школы креатива mads.
Пленарные сессии пройдут по семи направлениям: дизайн, культура и цифровое искусство, видеоиндустрия, творчество и креативное продюсирование, а еще музыка. Спикеры — крутые: от краша всех дизайнеров Вышки Григория Хромова до директора галереи Futuro Анастасии Пановой.
Когда: 1 и 2 июня с 11:00
Где: Академия Маяк, Нижне-Волжская набережная, 1
Вход бесплатный, необходима регистрация.
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