«Простор без границ» в Академии Маяк

Пленарные сессии пройдут по семи направлениям: дизайн, культура и цифровое искусство, видеоиндустрия, творчество и креативное продюсирование, а еще музыка. Спикеры — крутые: от краша всех дизайнеров Вышки Григория Хромова до директора галереи Futuro Анастасии Пановой.

Когда: 1 и 2 июня с 11:00

Где: Академия Маяк, Нижне-Волжская набережная, 1

Вход бесплатный, необходима регистрация.