Цифровая тоска по аналоговому

В лайнапе 42 художника, в том числе арт-директор VK NFT Руслан Вяльцев из топ-20 международной платформы Foundation, Евгений Зубков (тот самый автор известного блока работ про жизнь Человека-Паука в России) со своими хтоническими зарисовками, студия Synticate, создающая визуал на стыке новейших технологий и искусства, Артем Ткач, исследующий в своих произведениях взаимодействие человека и технологий с природой.

Ольга Пивень, директор и сооснователь ЦИПР: «Фиджитал спорт, цифровые ведущие и аватары теперь стали частью нашей повседневности. Переход в виртуальность, ИИ-революция и NFT-токены отражаются в работах современных диджитал художников и их желании объединить физический и виртуальный миры. Все это мы хотим показать на ЦИПР и рассказать о людях, создающих искусство с использованием новейших технологий в ИТ. В этом году свои работы представят известные художники из России, Казахстана и Турции».

В арт-зоне ЦИПР впервые будет работать цифровой аватар. Виртуальный эксперт расскажет гостям конференции о выставке и главных событиях всего форума.