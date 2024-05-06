ЦИПР'24 в Нижнем: экономика данных, тренды в ИИ, digital-ярмарка, фестиваль роботов

Деловая конференция ЦИПРа

Здесь расскажут о цифровой индустрии, экономике данных, трендах и инфраструктуре ИИ, цифровой грамотности, взаимодействии детей и цифровой среды. Помимо этого можно будет принять участие в дискуссиях на тему обратной стороны технологий и взаимодействии «цифры» с человеком.

Где: Нижегородская ярмарка

Когда: 21-23 мая