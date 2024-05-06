18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

ЦИПР'24 в Нижнем: экономика данных, тренды в ИИ, digital-ярмарка, фестиваль роботов

Оффлайн часть наиболее представительного мероприятие России в области цифровой экономики пройдет с 20 по 26 мая на Нижегородской Ярмарке. Одна из главных тем конференции трансформация цифровой экономики в экономику данных.
В программе: выставки, свыше сотни бизнес-дискуссий, ЦИПР Tech week, ярмарка цифрового искусства, премия ЦИПР Digital, круглые столы.

Деловая конференция ЦИПРа

Здесь расскажут о цифровой индустрии, экономике данных, трендах и инфраструктуре ИИ, цифровой грамотности, взаимодействии детей и цифровой среды. Помимо этого можно будет принять участие в дискуссиях на тему обратной стороны технологий и взаимодействии «цифры» с человеком.

Где: Нижегородская ярмарка
Когда: 21-23 мая

ЦИПР Tech week 

Недельный технологический фестиваль в нескольких городских локациях с паблик-токами в формате TED и уличными активностями. Разговоры с экспертами об экономике, карьере, нейросетях, психологии, саморазвитии, трендах в сфере блогинга и личного продвижения. Участники смогут посетить экспозицию компьютерных игр, фестиваль роботов и конкурс роботехники.

Где: Дом народного единства, КУПНО, CБЕРGARAGE, Маяк
Когда: 20-26 мая

DECIPRALAND

Интерактивная ярмарка digital-искусства от российских медиахудожников.
Организаторы обещают показать «работы креаторов использующих новые инструменты и методы для создания цифровых произведений в четырех направлениях: AI ART, NFT, DIGITAL FASHION, MEDIA ART».

Где: метавселенная
Когда: 31 мая — 2 июня

А также: премия ЦИПР Digital за достижения в области цифровой трансформации, презентации новых технологических разработок и вечеринки.
Участие свободное и бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте ЦИПРа.

Конференция ЦИПР — Цифровая индустрия промышленной России — проходит в Нижнем Новгороде с 2015 года.  Цель площадки в объединении ведущих акторов цифровой экономики со стороны крупного и среднего бизнеса, стартап-сообщества, науки и цифрового искусства. Ежегодно участники конференции представляют новые разработки в сфере ИИ, IT, цифровой экономики и искусства.

Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: