ЦИПР'24 в Нижнем: экономика данных, тренды в ИИ, digital-ярмарка, фестиваль роботов

Оффлайн часть наиболее представительного мероприятие России в области цифровой экономики пройдет с 20 по 26 мая на Нижегородской Ярмарке. Одна из главных тем конференции трансформация цифровой экономики в экономику данных.
В программе: выставки, свыше сотни бизнес-дискуссий, ЦИПР Tech week, ярмарка цифрового искусства, премия ЦИПР Digital, круглые столы.
Деловая конференция ЦИПРа
Здесь расскажут о цифровой индустрии, экономике данных, трендах и инфраструктуре ИИ, цифровой грамотности, взаимодействии детей и цифровой среды. Помимо этого можно будет принять участие в дискуссиях на тему обратной стороны технологий и взаимодействии «цифры» с человеком.
Где: Нижегородская ярмарка
Когда: 21-23 мая
ЦИПР Tech week
Недельный технологический фестиваль в нескольких городских локациях с паблик-токами в формате TED и уличными активностями. Разговоры с экспертами об экономике, карьере, нейросетях, психологии, саморазвитии, трендах в сфере блогинга и личного продвижения. Участники смогут посетить экспозицию компьютерных игр, фестиваль роботов и конкурс роботехники.
Где: Дом народного единства, КУПНО, CБЕРGARAGE, Маяк
Когда: 20-26 мая
DECIPRALAND
Интерактивная ярмарка digital-искусства от российских медиахудожников.
Организаторы обещают показать «работы креаторов использующих новые инструменты и методы для создания цифровых произведений в четырех направлениях: AI ART, NFT, DIGITAL FASHION, MEDIA ART».
Где: метавселенная
Когда: 31 мая — 2 июня
А также: премия ЦИПР Digital за достижения в области цифровой трансформации, презентации новых технологических разработок и вечеринки.
Участие свободное и бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте ЦИПРа.
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции
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