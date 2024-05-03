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Наука и образование

«Церковь - это не «Пятерочка», когда все равно, кто стоит за кассой», - отец Михаил Уланов

Накануне Пасхи задали священнику самые главные вопросы о церкви и вере в новом выпуске подкаста «По-собачьи!»

  • Всезнающ ли Бог?
  • Есть ли бесы?
  • Может ли молитва вылечить больного?
  • Чем пост отличается от аскезы?
  • Посылает ли бог знаки?
  • Бог наказывает грешников?
  • Гадалки действительно видят будущее?
  • Существуют ли чудеса в 21 веке?
  • Когда будет второе пришествие?

Еще о герое подкаста:
Отец Михаил Уланов, преподаватель Нижегородской семинарии, церковный судья, кандидат философских наук.

Ведущая: главный редактор мультимедиа НН.Собака.ru Катерина Смирнова.

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