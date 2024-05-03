«Церковь - это не «Пятерочка», когда все равно, кто стоит за кассой», - отец Михаил Уланов

Накануне Пасхи задали священнику самые главные вопросы о церкви и вере в новом выпуске подкаста «По-собачьи!»
- Всезнающ ли Бог?
- Есть ли бесы?
- Может ли молитва вылечить больного?
- Чем пост отличается от аскезы?
- Посылает ли бог знаки?
- Бог наказывает грешников?
- Гадалки действительно видят будущее?
- Существуют ли чудеса в 21 веке?
- Когда будет второе пришествие?
Еще о герое подкаста:
Отец Михаил Уланов, преподаватель Нижегородской семинарии, церковный судья, кандидат философских наук.
Ведущая: главный редактор мультимедиа НН.Собака.ru Катерина Смирнова.
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