Медиа-день премии «Нижний будущего — 2024»: как это было и кто был

Как дизайн и бизнес формируют культурный код города, как развивается любительский спорт, что дальше будет с ресторанами и как «НН.Собака.ru» всех спасет, как коллекционировать искусство в Нижнем? Показываем, как это было на «Нижнем будущего» в Академии Маяк 27 февраля.
Медиа-день начался со стратегической сессии советника губернатора, директора Института развития городской среды Нижегородской области Дарьи Шориной.
Эксперты — заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, сооснователь и управляющий партнер компании городского консалтинга «Проект Даль» Марк Борблик, основательница бюро Art Group и бренда REDA Дарья Василькова — обсудили городскую специализацию и идентичность, культурный код, вопросы краеведения.
Вместе с основательницей бюро Art Group и бренда REDA Дарьей Васильковой, редактором телеграм-канала «Новый русский. Культурный код» Александрой Федоровой, архитектором бизнес-экосистем в Rocketmind, создателем бренда «Госуслуги», вице-президентом по трансформации АНО «Цифровые платформы» Алексеем Ереминым обсудили, как дизайн, основанный на региональной культурной идентификации, поможет бизнесу в позиционировании, а городу — в формировании привлекательного имиджа для туристов.
О спорте поговорили вместе с директором АНО «Рейтинг», организатором массовых спортивных событий Наталией Бочаровой, исполняющей обязанности министра спорта Нижегородской области Екатериной Париловой, основателем и тренером беговой школы «Палавин Спорт» Кириллом Палавиным, серийным wellness предпринимателем, основателем мобильного приложения МойФитнес.рф Андреем Сераном, учредителем «ААТ Групп», круглогодичного спортивного комплекса «Волжский» Александром Тустановским.
Главный редактор журнала Собака.ru в Нижнем Новгороде Алена Зобова провела сессию с представителями арт-мира Нижнего. Среди спикеров были: заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина Арсенала Александр Комаров, искусствовед и сооснователь центра современного искусства Terminal A Майя Ковальски, шеф-куратор студии «Тихая» Алиса Савицкая, коллекционер Наталья Коренченко, сооснователь и генеральный директор Dreamlaser, генеральный продюсер медиафестиваля Intervals и сооснователь мультимедиаарт-пространства ЦЕХ* Андрей Тубольцев. Основные темы, которые обсуждали: искусство в Нижнем будущего, коллекционирование — региональный опыт, анонс главных событий 2024 года в новом статусе «Культурной столицы года».
Андрей Тубольцев, Алиса Савицкая
Светлана Сидорова
Майя Ковальски
Майя Ковальски, Наталья Коренченко, Александр Комаров, Алена Зобова
Майя Ковальски, Наталья Коренченко, Александр Комаров
Алиса Савицкая
Анастасия Конкина
Андрей Тубольцев, Алиса Савицкая
Майя Ковальски, Наталья Коренченко, Александр Комаров
Главный редактор мультимедиа Собака.ru в Нижнем Новгороде и ресторанный критик Катерина Смирнова собрала на своей конференции рестораторов, барменов и шефов. Заставила гостей угадывать нижегородские специалитеты (шаурму, сома, пряник, улитку). Шеф ресторана Red Wall угощал всех нижегородской фуа-грой, а ассистенты «Лаборатории Вкуса» — спешл-моктейлем «Нижний будущего».
Спойлер: если придете в «Лаборатории Вкуса» и скажете пароль «Нижний будущего», то вас угостят этим моктейлем, хоть его и нет в меню.
«НН.Собака.ru» благодарит партнеров премии «Нижний будущего»
Генеральный спонсор: ресторан футуристичной кухни «Лаборатория Вкуса»
Главный ивент-партнер: агентство «РЕЙТИНГ»
Официальные партнеры: стоматологическая клиника BE HAPPY, федеральный девелопер GLORAX, федерация фиджитал-спорта, круглогодичный горнолыжный комплекс «ВОЛЖСКИЙ», интерьерный салон NESTHOME, официальный дилер EXEED компания «ЭКСПОКАР»
Партнеры образовательного дня: Concept store «Юнион», компания Academy двери и перегородки, компания «АПТОН ИНВЕСТ», компания «ГранСистемс», белорусская мебель «ЗОВ»
Информационные партнеры: радио «Бизнес ФМ» и компания «Прайм»
Фото: Михаил Солунин, Анастасия Волкова, Мария Атяпшева
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