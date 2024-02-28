Медиа-день премии «Нижний будущего — 2024»: как это было и кто был

Главный редактор мультимедиа Собака.ru в Нижнем Новгороде и ресторанный критик Катерина Смирнова собрала на своей конференции рестораторов, барменов и шефов. Заставила гостей угадывать нижегородские специалитеты (шаурму, сома, пряник, улитку). Шеф ресторана Red Wall угощал всех нижегородской фуа-грой, а ассистенты «Лаборатории Вкуса» — спешл-моктейлем «Нижний будущего».

Спойлер: если придете в «Лаборатории Вкуса» и скажете пароль «Нижний будущего», то вас угостят этим моктейлем, хоть его и нет в меню.