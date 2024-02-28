29 февраля в русских суевериях: в нижегородском ИЦАЭ пройдет лекторий

2024 год — високосный год. Именно в этот день ИЦАЭ проведет двойной лекторий. Ученые расскажут, как появилась традиция добавлять лишние сутки раз в четыре года и какие исторические факты в себе хранит 29 февраля. А еще участники узнают, почему високосный год считают тяжелым и плохим годом, и сколько человек во всем мире родились 29 февраля.