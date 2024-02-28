29 февраля в русских суевериях: в нижегородском ИЦАЭ пройдет лекторий

2024 год — високосный год. Именно в этот день ИЦАЭ проведет двойной лекторий. Ученые расскажут, как появилась традиция добавлять лишние сутки раз в четыре года и какие исторические факты в себе хранит 29 февраля. А еще участники узнают, почему високосный год считают тяжелым и плохим годом, и сколько человек во всем мире родились 29 февраля.
29 февраля
Время: 18:30
Место: ИЦАЭ (улица Семашко, 7б)
В программе:
Лекция «29 февраля в русских суевериях: от прошлого к настоящему»
- Юлия Шеваренкова — доцент кафедры русской литературы Института филологии и журналистики ННГУ расскажет о високосном годе в современной культуре и его интерпретациях в русских суевериях.
Лекция «Такое разное время, или Почему астрономы постоянно подводят часы»
- Петр Землянуха — астрофизик раскроет тайны календарей и расскажет, почему астрономы так важны для правильного хода времени.
Зрителей разделят на команды. Они будут угадывать исторические факты и проходить игровое поле из 29 клеток.
Регистрация тут.
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)