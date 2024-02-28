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Наука и образование

29 февраля в русских суевериях: в нижегородском ИЦАЭ пройдет лекторий

2024 год — високосный год. Именно в этот день ИЦАЭ проведет двойной лекторий. Ученые расскажут, как появилась традиция добавлять лишние сутки раз в четыре года и какие исторические факты в себе хранит 29 февраля. А еще участники узнают, почему високосный год считают тяжелым и плохим годом, и сколько человек во всем мире родились 29 февраля.

 

29 февраля

Время: 18:30

Место: ИЦАЭ (улица Семашко, 7б)

 

 

В программе:

Лекция «29 февраля в русских суевериях: от прошлого к настоящему»

  • Юлия Шеваренкова — доцент кафедры русской литературы Института филологии и журналистики ННГУ расскажет о високосном годе в современной культуре и его интерпретациях в русских суевериях. 

Лекция «Такое разное время, или Почему астрономы постоянно подводят часы»

  • Петр Землянуха — астрофизик раскроет тайны календарей и расскажет, почему астрономы так важны для правильного хода времени.

Зрителей разделят на команды. Они будут угадывать исторические факты и проходить игровое поле из 29 клеток. 

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Фото: unsplash 

 

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