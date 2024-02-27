Все тайны мозга раскроют в Парке науки ННГУ

С 29 февраля по 1 марта в Парке науки впервые пройдет «Нейрофест». Команда проекта готова раскрыть все тайны мозга: рассказать про искусственный и человеческий интеллект, описать, как нейроны управляют телом, а ученые — мозгом. А также показать, что происходит за дверьми лабораторий.