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Наука и образование

Все тайны мозга раскроют в Парке науки ННГУ

С 29 февраля по 1 марта в Парке науки впервые пройдет «Нейрофест». Команда проекта готова раскрыть все тайны мозга: рассказать про искусственный и человеческий интеллект, описать, как нейроны управляют телом, а ученые — мозгом. А также показать, что происходит за дверьми лабораторий.

 

1 марта

Время: 18:30 — 20:30

Место: Ульянова, 10б

 

На площадке «Нейрофеста» встретятся биологи, врачи, физики и математики, чтобы поговорить о том, чем мозг человека отличается от электронного. А еще они расскажут, какие мозги лучше: искусственные или настоящие.

Регистрация открыта:

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Фото: архив редакции

 

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