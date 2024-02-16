НЕЙМАРК и Вышка запускают первую сетевую программу высшего образования. Что это такое?

«Технологии искусственного и дополненного интеллекта» — программа бакалавриата. По сути выпускники ИТ-кампуса смогут получать мульти-диплом – не от одного вуза, а от всех участников образовательной программы.

Задача – дать фундаментальную математическую базу совмещенную с проектной практической работой. Работа с искусственным интеллектом, нейронными сетями, анализ данных и машинное обучение – обучение на конкретных проектах ведущих компаний.







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Фото: архив редакции