18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

НЕЙМАРК и Вышка запускают первую сетевую программу высшего образования. Что это такое?

ИТ-кампуса НЕЙМАРК и нижегородская Вышка запускают первую сетевую программу высшего образования. Она стартует уже в этом году. Стать ее студентом можно будет уже в сентябре. Планируется, что для поступления абитуриенту нужно сдать ЕГЭ по  математике, информатике и русскому языку. 

 

«Технологии искусственного и дополненного интеллекта» — программа бакалавриата. По сути выпускники ИТ-кампуса смогут получать мульти-диплом – не от одного вуза, а от всех участников образовательной программы. 

Задача – дать фундаментальную математическую базу совмещенную с проектной практической работой. Работа с искусственным интеллектом, нейронными сетями, анализ данных и машинное обучение – обучение на конкретных проектах ведущих компаний. 



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: