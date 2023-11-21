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Наука и образование

Большой научный фестиваль в Нижнем

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25 ноября пройдет фестиваль науки «КСТАТИ III». Гостей ждет общение с учеными, которые расскажут о силе мозга, космоса и атома. А еще много активностей, квестов и мастер классов.

 

Основная концепция «КСТАТИ III» – множественность значений. Три площадки, на которых будет проходить фестиваль, представят различные области науки и искусства.

Площадка №1 в ИЦАЭ будет посвящена биологии, мозгу и восприятию. Здесь гости узнают о современных достижениях в изучении природы, а также погрузятся в мир человеческого сознания.

Площадка №2 в ДЦ ОКБМ Африкантов объединит тему атома, физики и искусства. Посетители смогут погрузиться в микромир, узнать о цепных реакциях, а также насладиться искусством, вдохновленным наукой.

Третья площадка в Планетарии №1 осветит тайны астрофизики и космоса. Здесь можно будет узнать о зрелищных и фантастических открытиях.

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Фото: архив редакции

 

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