Сразу 2 диктанта в Нижнем: рассказываем, почему на них стоит попасть

3 ноября в «Академии Маяк» пройдет Всероссийский исторический диктант. Он состоит из 40 вопросов разного уровня сложности, охватывающих более чем тысячелетнюю историю России.

Начало диктанта: 18:00

Подробности здесь.

4 ноября можно поучаствовать в «Большом этнографическом диктанте» на площадке Дома народного единства.

В диктанте будут не только общие вопросы о культуре народов России, но и вопросы о Нижегородской области, о ее уникальности и самобытности.

Начало диктанта в 11:00.

Регистрация здесь.

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Фото: архив редакции