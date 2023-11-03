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Наука и образование

Сразу 2 диктанта в Нижнем: рассказываем, почему на них стоит попасть

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Две масштабные просветительские акции пройдут в Нижнем. Оба диктанта также можно пройти и в онлайн формате.

 

3 ноября в «Академии Маяк» пройдет Всероссийский исторический диктант. Он состоит из 40 вопросов разного уровня сложности, охватывающих более чем тысячелетнюю историю России.

Начало диктанта: 18:00

Подробности здесь.

4 ноября можно поучаствовать в «Большом этнографическом диктанте» на площадке Дома народного единства.

В диктанте будут не только общие вопросы о культуре народов России, но и вопросы о Нижегородской области, о ее уникальности и самобытности.

Начало диктанта в 11:00.

Регистрация здесь.

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Фото: архив редакции

 

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