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Наука и образование

В ток-шоу «Ученые PRO кино» расскажут о научной достоверности «Оппенгеймера»

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2 ноября в ИЦАЭ расскажут об истории Роберта Оппенгеймера в одноименном фильме. Еще участники узнают, какие исторические события охватывает фильм: где правда, а где художественный вымысел.

«Ученые PRO кино» — это научно-популярное ток-шоу, в ходе которого зрители вместе с экспертом смотрят фрагменты культовых фильмов и сериалов и разбираются, как же должно быть на самом деле с точки зрения науки.

Мероприятие стартует с научно-популярного ток-шоу «Ученые PRO кино».

Спикер — Андрей Громов — инженер-конструктор отдела конструирования ядерных реакторов АО «ОКБМ Африкантов».

Он расскажет о научной достоверности фильма «Оппенгеймер», который посвящен одному из ключевых событий ХХ века – созданию атомной бомбы.

Гости смогут узнать, насколько реалистично и точно переданы события в фильме, и задать свои вопросы эксперту.

После дискуссии — кино-квиз. Регистрация здесь.

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Фото: архив редакции

 

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