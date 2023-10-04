Онлайн-лаборатория для исследования сна создана в Нижнем

Участник работы фиксируют возникшую сонливость через специальный онлайн-сайт. Платформа позволяет отследить изменения состояния человека во времени. Показатели эксперимента не отличаются от показателей обычного способа изучения состояния.

В дальнейшем платформу планируют применять для проведения когнитивных тестов.

«Наша система позволяет наблюдать изменения состояния во времени. Разветвлённый алгоритм делает систему гибкой и позволяет добавлять новые параметры в эксперимент», — отметила автор исследования, заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук университета Валерия Демарева.





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Фото: unsplash