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Наука и образование

Онлайн-лаборатория для исследования сна создана в Нижнем

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Нижегородские специалисты создали дистанционную лабораторию для исследования сна UnnCyberpsy. Теперь можно изучать человеческий сон вне лабораторий.

 

Участник работы фиксируют возникшую сонливость через специальный онлайн-сайт. Платформа позволяет отследить изменения состояния человека во времени. Показатели эксперимента не отличаются от показателей обычного способа изучения состояния.

В дальнейшем платформу планируют применять для проведения когнитивных тестов.

«Наша система позволяет наблюдать изменения состояния во времени. Разветвлённый алгоритм делает систему гибкой и позволяет добавлять новые параметры в эксперимент», — отметила автор исследования, заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук университета Валерия Демарева.


 

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Фото: unsplash

 

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