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Наука и образование

Нижегородцы создали устройство, которое предупредит о риске кораблекрушения

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Сотрудники нижегородского НОЦ создали оборудование, которое поможет избежать резонанса волн, приводящего к усилению воздействия на корабль.

 

Опытный образец уже установлен и проходит тестирование на учебном судне Волжского университета водного транспорта. Разработчики уже провели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Результаты измерений в реальном времени отображаются на приборной панели в капитанской рубке.



 

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Фото: unsplash

 

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