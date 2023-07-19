Нижегородцы создали устройство, которое предупредит о риске кораблекрушения

Сотрудники нижегородского НОЦ создали оборудование, которое поможет избежать резонанса волн, приводящего к усилению воздействия на корабль.
Опытный образец уже установлен и проходит тестирование на учебном судне Волжского университета водного транспорта. Разработчики уже провели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Результаты измерений в реальном времени отображаются на приборной панели в капитанской рубке.
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Фото: unsplash
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