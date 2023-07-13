Оборот нижегородских IT-компаний вырос за 2022 год

По данным Федеральной налоговой службы, отчисления IT-компаний выросли на 4,2% за прошлый год и достигли 14,11 миллиарда рублей.
Кроме того, оборот IT-компаний региона за прошлый год вырос на 18,2% и составил уже 40 миллиардов рублей.
В 2022 году объем поддержки IT-отрасли составил 476 миллионов рублей.
Так, в числе региональных мер поддержки большой спрос получили снижение ставки по ипотечному кредитованию для сотрудников IT-отрасли и программа грантовой поддержки разработчиков.
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Фото: unsplash
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