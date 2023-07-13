Оборот нижегородских IT-компаний вырос за 2022 год

Кроме того, оборот IT-компаний региона за прошлый год вырос на 18,2% и составил уже 40 миллиардов рублей.

В 2022 году объем поддержки IT-отрасли составил 476 миллионов рублей.

Так, в числе региональных мер поддержки большой спрос получили снижение ставки по ипотечному кредитованию для сотрудников IT-отрасли и программа грантовой поддержки разработчиков.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash