Вышка запускает серию лекториев

Участники узнают о факторах, влияющих на принятие нерациональных решений и их связи с эмоциями, интуицией и внешними факторами в экономике.

Кроме того, Екатерина поделится собственными исследованиями в этой области и методами, используемыми для изучения такого поведения.

Вход свободный, но необходима регистрация.





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Фото: unsplash