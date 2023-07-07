Вышка запускает серию лекториев

13 июля в ИЦАЭ пройдет лекция «(Ир)рациональное поведение в экономике». О нерациональном поведении экономических агентов расскажет кандидат социологических наук Екатерина Креховец.
Участники узнают о факторах, влияющих на принятие нерациональных решений и их связи с эмоциями, интуицией и внешними факторами в экономике.
Кроме того, Екатерина поделится собственными исследованиями в этой области и методами, используемыми для изучения такого поведения.
Вход свободный, но необходима регистрация.
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Фото: unsplash
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