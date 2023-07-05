В Парке науки ННГУ расскажут о легендах Нижегородского севера

6 июля в Парке науки ННГУ пройдут лектории в рамках проекта «Антрополэнд».
«Антрополэнд» — городское событие современного искусства в контексте эко+ пройдет на стадионе «Динамо».
Культурная программа проекта:
«Легенды и предания Нижегородского севера»
- Евгения Емельянова – культурный антрополог АНО «Устойчивое развитие территорий».
«Литература как среда межвидового взаимодействия»
- Анна Фролова – кандидат филологических наук, научный сотрудник кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики Университета Лобачевского.
«"Добрая природа" и "злые люди"»
- Александра Баркова – кандидат филологических наук, исследователь мифологии, фольклорист.
Подробности и регистрация по ссылке.
12+
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Фото: предоставлено организаторами
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