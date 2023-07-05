В Парке науки ННГУ расскажут о легендах Нижегородского севера

«Антрополэнд» — городское событие современного искусства в контексте эко+ пройдет на стадионе «Динамо».

Культурная программа проекта:

«Легенды и предания Нижегородского севера»

Евгения Емельянова – культурный антрополог АНО «Устойчивое развитие территорий».

«Литература как среда межвидового взаимодействия»

Анна Фролова – кандидат филологических наук, научный сотрудник кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики Университета Лобачевского.

«"Добрая природа" и "злые люди"»

Александра Баркова – кандидат филологических наук, исследователь мифологии, фольклорист.

Подробности и регистрация по ссылке.

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Фото: предоставлено организаторами