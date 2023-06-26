Строительство «Кванториума» стартовало в Выксе

Детский технопарк «Кванториум» начали строить в Выксе на территории индустриально-туристического центра «Шухов парк».
В образовательном заведении будут бесплатно заниматься наукой и техникой, а также металлургией 800 детей в год в трех возрастных группах:
- младшая 7–11 лет
- средняя 12–15 лет
- старшая 15–18 лет
Выпускники старшей и средней возрастной группы смогут получать гранты на поступление в учебные заведения города на технические специальности.
В технопарке будут учебные аудитории, коворкинг, мастерская, лаборатория высоких технологий, интерактивная научно-познавательная часть, а также шахматная гостиная.
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Фото: пресс-служба ОМК
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