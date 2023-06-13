В Парке науки ННГУ расскажут о химерах и циклопах

На примере различных природных процессов расскажут про типичные варианты поведения систем, состоящих из большого числа элементов.

А также про новые варианты поведения, которые играют ключевую роль в работе объектов со сложными связями. Такие режимы получили свое название по именам персонажей древнегреческой мифологии: химеры и циклопы.

Лекторий проведет — Максим Болотов — кандидат физико-математических наук.

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